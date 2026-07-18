Mwanajeshi wa Marekani akamatwa Florida kwa tuhuma za kutoa vitisho dhidi ya Rais Donald Trump

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mamlaka nchini Marekani zimemkamata mwanajeshi wa Jeshi la Wanamaji la Marekani (US Marine), William Upham, katika jimbo la Florida kwa tuhuma za kutoa vitisho dhidi ya Rais wa Marekani, Donald Trump.

Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa, Upham anadaiwa kumtaja Rais Trump kama "Mpinga Kristo (Antichrist)" kupitia kauli zake na baadaye kutoa matamshi ambayo mamlaka yameyatafsiri kuwa ni vitisho na wito wa kutaka kumuua rais huyo.

Baada ya uchunguzi wa awali, vyombo vya usalama vimemfikisha mahakamani na kumfungulia mashtaka yanayohusiana na kutoa vitisho dhidi ya Rais wa Marekani.

Mamlaka za Marekani hazijatoa taarifa za kina kuhusu mwenendo wa kesi hiyo, lakini zimesema uchunguzi unaendelea ili kubaini mazingira yote yaliyozunguka tukio hilo. Hadi sasa, tuhuma hizo bado ziko katika hatua za kisheria na mtuhumiwa anachukuliwa kuwa hana hatia hadi pale mahakama itakapotoa uamuzi.