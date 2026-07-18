Al-Jazeera: Mashambulizi Dhidi ya Miundombinu ya Kuwait Yataathiri kwa Kiasi Kikubwa Upatikanaji wa Maji

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kituo cha televisheni cha Al Jazeera English kimeripoti kuwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia nchini Kuwait yameleta athari kubwa na huenda yakasababisha madhara makubwa zaidi kwa nchi hiyo.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, miundombinu ya kiraia nchini Kuwait imeathirika kwa kiwango kikubwa, huku kiwanda cha kuzalisha umeme pamoja na kiwanda cha kuondoa chumvi kwenye maji ya bahari kikishambuliwa kwa mara ya pili ndani ya siku mbili.

Al Jazeera imesema kuwa tukio hilo ni muhimu kutokana na umuhimu wa miundombinu hiyo kwa maisha ya wananchi wa Kuwait. Nchi hiyo haina maziwa wala mito ya kudumu, huku mvua ikinyesha kwa kiwango kidogo sana. Kwa sababu hiyo, takribani asilimia 90 ya maji ya kunywa nchini Kuwait hupatikana kupitia mchakato wa kuondoa chumvi kwenye maji ya bahari.

Kwa mujibu wa takwimu za Kuwait, viwanda viwili kati ya viwanda tisa vikubwa vya kuondoa chumvi kwenye maji ya bahari nchini humo vimeshambuliwa katika siku kadhaa zilizopita.

Al Jazeera imeeleza kuwa mashambulizi hayo ni makubwa na yanaweza kuwa na athari kubwa kwa miundombinu ya maji na maisha ya wananchi nchini Kuwait.