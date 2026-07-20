Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa Iran Wachapisha Picha za Hangar za Ndege za Kivita za Marekani Zilizoharibiwa Nchini Jordan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran wamechapisha picha zinazoonyesha hangar za ndege za kivita za Marekani zilizoharibiwa katika kituo cha kijeshi cha Marekani kilichopo Al-Azraq nchini Jordan.



Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA), picha hizo zinaonyesha uharibifu mkubwa uliotokea katika hangar hizo, ambazo zilikuwa zikihifadhi ndege za kivita za Marekani aina ya F-15 na F-16.



Shambulizi hilo lilifanyika usiku wa kuamkia jana kutwa, kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani, likilenga hangar za ndege za kivita katika kituo hicho cha kijeshi cha Marekani nchini Jordan.



Katika operesheni hiyo, wapiganaji wa Kikosi cha Anga na Anga za Juu cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, ndani ya wimbi la 20 la Operesheni “Nasr 2”, lililopewa jina la baraka“Ya Abul-Fadhil al-Abbas (a.s.)”, walifanikiwa kuharibu kabisa angalau ndege mbili za kivita na ndege tatu zisizo na rubani za Marekani, huku ndege nyingine zikidaiwa kupata uharibifu mkubwa.



Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu wamesema picha zilizochapishwa zinaonyesha ukubwa wa uharibifu uliosababishwa katika hangar hizo kufuatia operesheni hiyo ya kijeshi.