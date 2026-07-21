Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iran Awasili Islamabad kwa Ajili ya Kuimarisha Ushirikiano na Pakistan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iran, Eskandar Momeni, amewasili leo Jumatatu katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad, kwa mwaliko rasmi wa mwenzake wa Pakistan, kwa lengo la kuimarisha na kuendeleza ushirikiano wa pande mbili kati ya nchi hizo.

Kwa mujibu wa mwandishi wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Momeni na ujumbe wake walipokelewa katika Kituo cha Anga cha Noor Khan na Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan, Mohsin Naqvi, pamoja na Balozi wa Iran nchini Pakistan, Reza Amiri-Moqaddam.

Katika ziara hiyo ya siku mbili, Waziri Momeni anatarajiwa kufanya mazungumzo na mwenzake wa Pakistan, pamoja na kukutana na baadhi ya viongozi waandamizi wa serikali ya Pakistan.

Ujumbe unaoambatana na Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iran unajumuisha viongozi kadhaa waandamizi kutoka Mkoa wa Sistan na Baluchestan, ulioko kusini-mashariki mwa Iran, pamoja na wawakilishi kutoka Wizara za Mambo ya Nje, Mafuta, Viwanda, Madini na Biashara, Uchumi na Fedha, pamoja na wawakilishi wa Mamlaka ya Forodha ya Iran.

Ziara hiyo inatarajiwa kujadili na kuimarisha maeneo mbalimbali ya ushirikiano wa kiuchumi, kibiashara, mipakani na masuala mengine yenye maslahi ya pamoja kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Pakistan.