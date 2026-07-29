IRGC Yatangaza Kumuua Mshukiwa wa Kundi la Kigaidi katika Mji wa Bukan

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Makao Makuu ya Hamza Sayyid al-Shuhadaa (as) ya Vikosi vya Nchi Kavu vya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) yamesema kuwa mtu aliyedaiwa kuwa mshirika wa kundi la kigaidi linalotaka kujitenga ameuawa katika operesheni ya kiusalama iliyofanyika mjini Bukan, katika mkoa wa Azerbaijan Magharibi nchini Iran.



Kwa mujibu wa taarifa ya Kitengo cha Uhusiano wa Umma cha makao hayo, operesheni hiyo ilifanyika baada ya mfululizo wa uchunguzi wa kiintelijensia uliofanywa na maafisa wa Idara ya Ujasusi ya IRGC. Taarifa hiyo inadai kuwa mshukiwa huyo alitambuliwa akiwa mjini Bukan kwa lengo la kutekeleza mauaji yaliyopangwa pamoja na shughuli nyingine zinazodaiwa kuhatarisha usalama.



IRGC imesema kuwa mshukiwa huyo aliuawa baada ya kutokea mapambano ya silaha kati yake na wapiganaji wa Makao Makuu ya Hamza Sayyid al-Shuhadaa (as).



Taarifa hiyo pia ilieleza kuwa vikosi vya usalama vilikamata bunduki mbili aina ya "Kalashnikov", magazini sita za risasi pamoja na pikipiki ambayo ilidaiwa kuwa ilikuwa ikitumiwa na mshukiwa huyo.



Mamlaka za Iran zinasema operesheni hiyo ni sehemu ya juhudi za kuzuia vitendo vya ugaidi na kudumisha usalama katika maeneo ya magharibi mwa nchi.