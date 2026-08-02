“Mtu kama Mimi Hawezi Kumpa Kiapo cha Utii Mtu Kama Yazid”: Ujumbe wa Karbala kwa Watu Huru Duniani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, mapinduzi ya Imam Hussein (a.s.) huko Karbala yameendelea kuwa moja ya matukio makubwa katika historia ya wanadamu, yakibeba ujumbe wa kudumu wa kusimama dhidi ya dhulma na kutetea haki na utu wa binadamu.

Kwa mujibu wa makala maalumu ya gazeti la Al-Wefaq, kauli maarufu ya Imam Hussein (a.s.), "Mtu kama mimi hawezi kumpa kiapo cha utiifu mtu kama Yazid," haikuwa kauli ya kisiasa pekee, bali ilikuwa tamko la kimaadili linalosisitiza kuwa haki haiwezi kukubaliana na dhulma, na uadilifu hauwezi kunyenyekea mbele ya utawala wa mabavu.

Makala hiyo inaeleza kuwa tukio la Karbala limevuka mipaka ya dini na jiografia, na limekuwa sehemu ya dhamiri ya pamoja ya wanadamu. Hata watu wasiokuwa Waislamu au wasiokuwa wafuasi wa Madhehebu ya Ahlul-Bayt (a.s.) wanaweza kuona ndani ya mapinduzi hayo simulizi ya kipekee kuhusu heshima ya mwanadamu, kupinga ukandamizaji na kutetea uhuru.

Aidha, Karbala inafundisha kwamba thamani za haki, uadilifu na uhuru zinahitaji kujitolea na uthabiti, hata pale gharama yake inapokuwa kubwa. Kwa sababu hiyo, ujumbe wa Imam Hussein (a.s.) umeendelea kuwahamasisha watu huru duniani kusimama dhidi ya ukandamizaji na kutetea haki za walioonewa.

Kwa mtazamo huo, kauli ya Imam Hussein (a.s.) imebaki kuwa mwongozo wa kudumu kwa vizazi mbalimbali, ikikumbusha kwamba heshima ya mwanadamu na kusimamia ukweli ni misingi isiyopaswa kufanyiwa maelewano mbele ya dhulma.