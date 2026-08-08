Hezbollah: Msaada wa Marekani kwa Israel ni Sababu Kuu ya Kuendelea kwa Uvamizi katika Eneo

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kunukuu An-Nashra, Ibrahim al-Musawi, mwakilishi wa kikundi cha Hezbollah katika bunge la Lebanon, alisema kwamba kulinda ardhi, uhuru na raia ni msingi wa majukumu ya serikali, na kushindwa kwa serikali kutimiza jukumu hili katika vipindi vilivyopita ilikuwa moja ya sababu zilizowalazimisha wakazi wa kusini kubeba mzigo wa kulinda ardhi yao.

Al-Musawi katika hafla ya ukumbusho alishukuru taasisi ya kijeshi, maafisa na wafanyakazi wake na akasisitiza kwamba kinachohitajika ni kuunda jeshi lenye nguvu na kutoa rasilimali na nia ya kisiasa itakayoliwezesha kutekeleza wajibu wake wa kulinda nchi na kulinda mipaka yake.

Alikosoa sera ya Marekani katika eneo hilo na msaada wa Washington kwa Israel, akisema kwamba serikali ya Marekani inawajibika kwa mfululizo wa vita na migogoro katika eneo hilo, na msaada wake kwa Israel ni sababu kuu ya kuendelea kwa uvamizi.

Aliongezea: "Shinikizo, vitisho na kampeni za vyombo vya habari haziwezi kusababisha kuachana na uchaguzi wetu na kanuni zetu, na makabiliano na adui sio tu katika kipengele cha kijeshi."

Al-Musawi, akikumbuka hatua muhimu za makabiliano na wakaliazi wa Israel tangu miaka ya 1980, hadi ukombozi wa kusini mwa Lebanon mwaka 2000 na vita vya Julai 2006, alisema kwamba kila hatua ya kurudi nyuma au kushindwa haimaanishi mwisho wa mzozo.