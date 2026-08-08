Tukio Lingine la Bahari Pwani ya Oman

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la ABNA kwa kunukuu tovuti ya Shirika la Uingereza la Shughuli za Biashara Baharini (UKMTO), London leo Jumamosi imeripoti tukio la usalama katika maili 18 za bahari mashariki mwa Khasab nchini Oman.

Kulingana na taarifa kwenye tovuti hii, ripoti imepokelewa kuhusu tukio katika umbali wa maili 18 za bahari mashariki mwa Khasab (Oman).

Tovuti hii iliongezea: "Chanzo cha kuaminika kiliripoti kwamba meli ilipigwa na kombora lisilojulikana na kushika moto; moto huo sasa umezimwa. Hakuna athari za mazingira zilizoripotiwa na hali ya meli na wafanyakazi wake imetangazwa kuwa salama. Mamlaka inachunguza suala hilo. Meli zinashauriwa kusafiri kwa uangalifu na kuripoti shughuli zozote za kutiliwa shaka kwa UKMTO."

Hii inatokea wakati asubuhi ya leo Shirika la Uingereza la Shughuli za Biashara Baharini lilikuwa limetangaza: "Tulipokea ripoti ya tukio katika umbali wa maili 9 za bahari kusini-mashariki mwa eneo la Kumzar nchini Oman."