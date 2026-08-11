Haaretz imefichua: Israel inatumia miili ya mashahidi 1700 kama zana katika mazungumzo yajayo

Kwa mujibu wa ABNA, gazeti la Israel Haaretz likinukuu vyanzo viwili vinavyojua, liliripoti kwamba katika mijadala ya hivi karibuni katika muundo wa usalama wa utawala wa Kizayuni, idadi ya miili ya mashahidi wa Palestina inayobakizwa inakadiriwa kuwa karibu 1700.

Haaretz ilitaja lengo la kubakiza miili hii kuwa ni matumizi yake ya uwezekano katika mazungumzo yajayo katika mfumo wa sera za usalama na kijeshi za Israel; hatua hii inaweza kufunua vipimo vipya vya namna Tel Aviv inavyoshughulikia miili ya wahanga wa vita.

Katika suala hili, David Zini, mkuu wa Shirika na Usimamizi wa Usalama wa Ndani wa Israel (Shabak), akirejelea uwezekano wa matukio ya baadaye ambapo Waisraeli wanaweza kutekwa au kupotea, alisisitiza kuendelea kubakiza miili ya mashahidi wa Palestina; jeshi la Israel pia linaunga mkono msimamo huu.