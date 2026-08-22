Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la "New York Times" katika uchambuzi ulioandikwa na Alexandra Stark, lilionya dhidi ya kudharau jukumu la "Ansarullah" ya Yemen kama "nguvu ya wakala wa Iran" na kusisitiza kwamba uwezo wa Ansarullah na nafasi ya Yemen katika bahari imewapa athari inayoenda zaidi ya uwanja wa ndani na imewageuza kuwa wahusika katika ngazi ya kikanda na kimataifa.

Mtafiti huyo aliandika katika uchambuzi wake: "Miaka michache tu iliyopita, Ansarullah ya Yemen iliwekwa katika daraja la pili au la tatu la mhimili wa upinzani wa Iran, jambo ambalo liliwafanya watunga sera wa Marekani kuwachukulia kama vikosi tegemezi vya Tehran. Lakini licha ya kufaidika na silaha, mafunzo na uzoefu wa Iran, Ansarullah wana maslahi yao maalum na wanatenda kulingana nayo."

Alionya dhidi ya kuendelea kupuuza umuhimu wa Ansarullah nchini Yemen na anaamini kwamba matukio ya hivi karibuni yanaonyesha mabadiliko yao kuwa upande wenye ushawishi katika hesabu za kikanda na kimataifa, ambao jukumu lao haliwezi kupuuzwa wakati wa kuchunguza kesi za vita na amani katika eneo hilo.

Uchambuzi huu unaangazia uwezo wa Ansarullah katika kutumia nafasi ya kijiografia na bahari ya Yemen kama zana ya kimkakati na unaongeza kwamba athari yao sio tu imepunguzwa kwa masuala ya Yemen, bali imeenea hadi kwenye faili za kikanda na kimataifa, hasa usalama wa usafirishaji na migogoro katika eneo hilo.

Alexandra Stark anaamini kwamba moja ya vipengele muhimu vya utendaji wa Ansarullah ni uwezo wao wa kuchagua wakati wa kuongeza mvutano ili kutumikia malengo yao na kuimarisha msimamo wao wa mazungumzo.