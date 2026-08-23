Intercept: Mossad alishindwa nchini Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, tovuti ya Intercept iliandika kwamba kushindwa kwa Mossad nchini Iran, baada ya utabiri potofu kuhusu mauaji ya makamanda na kuchochea maoni ya umma wa Iran kuipindua serikali, kumewasha moto wa mgogoro wa ndani katika ardhi zilizokaliwa.

Kwa mujibu wa ripoti hii, kushindwa kwa kijasusi kwa utawala wa Kizayuni nchini Iran kumeleta matokeo ya ndani yanayoongezeka; matokeo yanayoambatana na kuongezeka kwa ukosoaji kwa kazi ya huduma ya kijasusi «Mossad» na kushindwa kwa makadirio ya shirika hili la kuangusha mfumo wa Iran kutoka ndani. Hili linatokea wakati tofauti zinaongezeka ndani ya taasisi za Kizayuni kuhusu ufanisi wa chaguo la kijeshi.

Intercept, ikirejelea «kushindwa kwa kihistoria kwa Mossad» katika mawazo ya kubadilisha mamlaka nchini Iran, iliandika kwamba kushindwa huku kumesababisha mlipuko wa mgogoro wa ndani katika ardhi zilizokaliwa.

Tovuti hii katika makala yake pia imezungumzia athari za kufukuzwa kwa ghafla na bila kifani kwa makamanda wakuu katika huduma ya kijasusi ya Mossad, kufuatia kushindwa makubwa kwa shughuli za kijasusi dhidi ya Iran.