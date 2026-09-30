Netanyahu: Rubani wa safari ya Flydubai alikusudia kuangusha ndege

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, siku ya Jumatano alidai kwamba tukio kubwa la usalama lilitokea katika safari ya Flydubai kutoka Dubai hadi Tel Aviv; safari ambayo kwa mujibu wake karibu abiria wote walikuwa Waisraeli.

Netanyahu alisema kwamba wakati ndege ilipokuwa inakaribia Tel Aviv, mmoja wa marubani alimshambulia rubani mwingine na kumjeruhi kwa kisu. Kwa mujibu wa Netanyahu, rubani aliyeshambulia alijaribu kwa dhahiri kuvuruga mifumo ya ndege na kuangusha.

Aliongeza kwamba abiria mmoja wa Israeli pamoja na mmoja wa wafanyakazi waliiingia chumba cha rubani na kumdhibiti mshambuliaji. Ndege baada ya kubadilisha njia ilitua salama katika Saudi Arabia, na mamlaka za Saudi kwa sasa zinachunguza na kumhoji mshambuliaji.

Netanyahu pia alitangaza kwamba mamlaka ya utawala wa Kizayuni zinawasiliana na Saudi Arabia ili kuwarudisha abiria wa safari hii.