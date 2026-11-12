Shambulio la ndege isiyo na rubani dhidi ya Riyadh; kuendelea kwa kusimamishwa kwa safari za ndege katika viwanja vya ndege vya Saudi Arabia

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al Jazeera, msemaji wa muungano chini ya uongozi wa Saudi Arabia asubuhi ya leo Alhamisi aliripoti kuzuia na kuharibu ndege isiyo na rubani katika eneo la Riyadh.

Vyombo vya habari asubuhi ya leo vilikuwa vimeripoti kusimamishwa kwa safari za ndege katika uwanja wa ndege wa Riyadh nchini Saudi Arabia.

Msemaji wa vikosi vya wanajeshi vya Yemen usiku uliopita alitangaza kwamba wameilenga uwanja wa ndege wa Mfalme Khalid wa Riyadh kwa makombora matatu ya cruise na operesheni hii ilifanikisha malengo yake kwa mafanikio.

Katika wimbi la hivi karibuni la kusimamishwa kwa safari za ndege kwenda viwanja vya ndege vya Saudi Arabia kwa hofu ya mashambulizi ya Yemen, Bangladesh ilitangaza kuwa imeongeza kusimamishwa kwa safari za ndege za nchi hii kwenda Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia, kwa sababu ya wasiwasi wa masuala ya usalama hadi 30 Novemba.