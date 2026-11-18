Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al-Nashra, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, kwa kukabiliana na kuchaguliwa kwa Metan Kahana kama Rais mpya wa Knesset, alielezea hatua hii kama "aibu ya milele" na akasema: Rais wa Knesset alichaguliwa kwa upande mmoja na kwa kura za wafuasi wa ugaidi. Tukio hili ni aibu katika historia ya Knesset.

Wakati, kufuatia kushindwa mara kwa mara kwa utawala wa Kizayuni katika fronti mbalimbali za vita, maoni ya umma ya utawala huu katika uchaguzi wa Knesset yalimletea Netanyahu kushindwa kukubwa, Netanyahu bado anazungumza kuhusu kuunda serikali ya umoja chini ya uongozi wake na anadai kwamba wakazi wa maeneo yaliyokaliwa wanapinga kukabidhi utawala wa utawala kwa wale wanaodharau wimbo wake na wanataka umoja.

Netanyahu pia alibainisha: Gadi Eisenkot, mwenyekiti wa chama cha "Yesh Atid" na anayeshughulikia kuunda baraza la mawaziri lijalo, Naftali Bennett, mwenyekiti wa chama cha "Yamina", na Avigdor Lieberman, mwenyekiti wa chama cha "Israel Yetu Nyumbani", badala ya umoja wa kitaifa, walichagua kuwa upande wa wafuasi wa ugaidi.

Knesset ya utawala wa Kizayuni jana Jumanne ilimchagua Metan Kahana, mgombea wa chama cha "Yesh Atid", kwa msaada wa wabunge wa Kiarabu na kwa kupata wingi wa kura 66 kati ya wabunge 120, kama Rais wake mpya. Alimrithi Amir Ohana wa chama cha Likud.