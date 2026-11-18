Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Arabi 21, Hassan Sheikh Mohamud, Rais wa Somalia, katika hotuba yake ya televisheni alisisitiza kwamba UAE imeingilia masuala ya ndani ya nchi hii na inajitahidi kuharibu umoja wa ndani na ukuu wa kitaifa wake.

Aliongeza kwamba UAE inachochea vita katika Somalia, Yemen, Libya na Sudan.

Sheikh Mohamud alisema: UAE ilitumia bandari ya Berbera katika Somaliland kama njia ya siri ya kumtorosha Aidarus al-Zubaidi, mwenyekiti wa Baraza la Mpito la Yemen Kusini, bila kujua serikali ya Somalia.

Alisema: UAE kwa njia ya kusaidia makundi yenye silaha na wanamgambo inaingia katika vita vya kwa niaba katika Yemen au Somalia. UAE haina haki ya kusaini makubaliano na serikali za mitaa kuhusu bandari za Somalia.

Sheikh Mohamud aliongeza: UAE ilichukua jukumu la moja kwa moja kuhusu kutambuliwa kwa wanaotaka kujitenga wa Somaliland na Israeli.

Alirejelea kufutwa kwa makubaliano yote ya usalama, ulinzi na kiuchumi na UAE na kufungwa kwa anga ya Somalia kwa ndege za nchi hii kutoka Januari 2026 hadi sasa.