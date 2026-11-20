Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al-Masirah, Yahya Sari, msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, alitangaza: Iwapo adui atatekeleza tishio lake la kupiga mabomu bandari ya Hodeidah ya Yemen, bandari ya Jeddah na bandari zote za adui wa Saudi kwenye ufuo wa Bahari ya Shamu zitakuwa malengo ya mashambulizi ya vikosi vyetu vya jeshi.

Aliongeza: Tunawaonya wafanyakazi na wafanyikazi katika bandari ya Jeddah na bandari zote za adui wa Saudi na bandari za jirani kuondoka mara moja na kukaa mbali nao. Tunazitaka kampuni zote za usafirishaji wa meli kuziondoa meli zao mara moja kutoka bandari za adui wa Saudi.

Ikumbukwe kwamba dakika chache zilizopita muungano wa Saudi ulichapisha ramani na kuwataka raia kuondoka bandari ya Hodeidah ili kulinda maisha yao.

Pia katika onyo lingine alitangaza: Vikosi vya jeshi la Yemen vinawaonya kampuni zote za ndege kwamba anga ya Saudi Arabia isipokuwa anga ya Makka na Madina si salama kwa sababu katika saa zijazo itakuwa lengo la operesheni zetu.