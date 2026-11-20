Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al-Manar, watu wa Bahrain walifanya maandamano dhidi ya hukumu zisizo za haki za Al Khalifa dhidi ya wanachuoni wa Bahrain.

Wakazi wa Sitra nchini Bahrain, baada ya kutolewa kwa hukumu zisizo za haki dhidi ya wanachuoni wa dini nchini Bahrain, walifanya maandamano kupinga udhalimu wa utawala wa Bahrain.

Licha ya ukandamizaji wa usalama, Wabahrain wa kisiwa cha Sitra wanaendelea na maandamano yao na wanaonyesha mshikamano wao na wanachuoni na wanaona hukumu zilizotolewa dhidi yao kuwa batili.

Ikumbukwe kwamba utawala wa Al Khalifa, katika kuendeleza sera zake za ukandamizaji na kupuuza maandamano ya wananchi, ulitoa hukumu za kisiasa na nzito dhidi ya zaidi ya wanachuoni 60 wa dini nchini Bahrain. Kulingana na hukumu hizi, isipokuwa watu 4 waliohukumiwa kifungo cha miaka 15, wanachuoni wengine wamehukumiwa kifungo cha maisha.