Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa na Jerusalem Post, Yair Golan, kiongozi wa chama cha «Wanademokrasia» wa utawala wa Israeli, alionya kwamba Ukingo wa Magharibi uko kwenye hatihati ya intifada ya tatu na sera za baraza la mawaziri la sasa la Israeli zinachochea kuongezeka kwa mvutano katika eneo hili

Akirejelea mashambulizi ya walowezi dhidi ya Wapalestina, alisema: Yudea na Samaria (Ukingo wa Magharibi) ziko kwenye hatihati ya mlipuko. Yeyote anayetaka kuzuia intifada ya tatu, lazima abadilishe baraza la mawaziri la sasa; baraza la mawaziri ambalo linatoa nafasi kwa ugaidi wa Kiyahudi na limeacha usalama

Golan pia alisisitiza kwamba vurugu za wenye msimamo mkali wa Kiyahudi zinadhuru Wapalestina wasio na hatia na wanajeshi wa Israeli na mwenendo huu unasukuma Israeli kuelekea kutengwa kimataifa kusiko na kifani