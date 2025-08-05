Makamu wa Rais wa Baraza Kuu la Kiislamu la Kishia Lebanon Aikosoa Vikali Serikali ya Nchi Hiyo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Sheikh Ali Khatib, Makamu wa Rais wa Baraza Kuu la Kiislamu la Kishia nchini Lebanon, ametoa ukosoaji mkali dhidi ya Serikali ya Lebanon, akiituhumu kuwa chombo cha kutekeleza maagizo ya mataifa ya kigeni.

Katika hotuba yake, Sheikh Khatib alieleza kuwa hakuna imani kwa Serikali inayotii maagizo ya kigeni huku ikiweka mashinikizo kwa watu waliotoa muhanga mkubwa wa maisha yao kupitia jihadi na ushahidi wa damu.

Kukumbusha uvamizi wa Israel

Sheikh Khatib alikumbusha kuhusu uvamizi wa Israel mwaka 1982 na kuikalia mji wa Beirut, akisema:

"Hatukutii, bali tulipambana na tukawafukuza maadui kwa nguvu ya silaha. Hadithi za watu waliodai uhalisia – ambazo kwa hakika zilikuwa ni kujisalimisha – zilianguka kwa fedheha baada ya mkataba wa aibu wa Mei 17."

Serikali kuwa chombo cha wageni

Aliendelea kusema kuwa hali ya sasa ni marudio ya historia, lakini kwa sura mpya – mashinikizo ya kiuchumi, vitisho vya vyombo vya habari na hila za kiusalama – yote haya yanatoa fursa kwa maadui kuendeleza mashinikizo yao dhidi ya Lebanon.

Akaongeza kuwa Serikali ya sasa imekuwa ni chombo cha kutekeleza matakwa ya wageni, wakati ambapo wananchi wake wameathirika vibaya: makazi yao yameharibiwa, maisha yao kuvurugika, na hakuna msaada wala fidia waliyopewa.

Suala la kuondoa silaha za Muqawama

Kuhusu pendekezo la kuunyang’anya silaha Muqawama wa Lebanon lililojadiliwa katika kikao cha baraza la mawaziri, Sheikh Khatib alisema:

"Je, mmekwishasahau ahadi zenu kuhusu kujadili silaha katika eneo la kaskazini mwa Litani na kupanga mkakati wa usalama wa kitaifa? Ikiwa maamuzi yenu yanategemea maagizo kutoka nje, basi hamstahili kuaminika tena kama serikali ya wananchi."

Ujumbe kwa Rais wa Lebanon

Alielekeza maneno yake kwa Rais Joseph Aoun, akisema:

"Uliwaambia watu wa Muqawama kuwa waitegemee Serikali – lakini haukusema ni Serikali ipi hiyo? Watu wetu hawako tayari kuwa wahanga wa wauaji ambao watawatendea kama walivyowatendea Wapalestina."

Sheikh Khatib alisisitiza kuwa watu wa Lebanon wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu kuundwa kwa serikali halisi na yenye uwezo, lakini bado hawajaona mafanikio yoyote. Akaongeza kuwa wanaiunga mkono juhudi za kuunda serikali ya haki na yenye uwezo, lakini jambo hilo halitapatikana kupitia ahadi za kibeberu, bali kwa mikono ya wananchi wa kweli wa Lebanon.

Mwito wa msimamo wa kitaifa

Akimhitimisha hotuba yake, Sheikh Khatib alitoa wito wa kuchukuliwa msimamo thabiti, wa kitaifa na wa kishujaa, akisema:

"Lebanon inahitaji maamuzi ya kishujaa yanayotokana na heshima ya kitaifa – si kwa hofu ya kivuli chake chenyewe."