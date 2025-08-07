Ushiriki wa Watu wa Khorasan Razavi katika Maadhimisho ya Arubaini ya Imam Hussein (a.s) – 1447H / 2025

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkoa wa Khorasan Razavi ukiongozwa na mji wa Mashhad na Haram ya Imam Ridha (a.s), pamoja na taasisi kama Manispaa, Kamati ya Ujenzi wa Maqamu Takatifu, na mamia ya mawakibu na vikundi vya watu, umejitokeza kwa miaka mingi kushiriki kikamilifu katika maandalizi na utekelezaji wa Arubaini ya Imam Hussein (a.s).

Nguzo Nne za Huduma kwa Mazuwwari kutoka Haram ya Imam Ridha (a.s):

1. Kuanzishwa kwa jikoni kuu mpakani mwa Mehran, yenye uwezo wa kupika na kusambaza milo 350,000.



2. Kutumwa kwa msafara wa wahudumu 55 wa haram kwenda Iraq kwa lengo la kuwashukuru waandaaji wa mawakibu za Kiiraq na kuwasilisha ujumbe wa mapenzi kutoka kwa Imam Ridha (a.s).



3. Uanzishaji wa mawakibu 13 katika mipaka ya magharibi ya Iran kwa ajili ya chakula, malazi, na huduma nyingine kwa mahujaji.



4. Uendeshaji wa zaidi ya mawakibu 23 katika mikoa ya Iran iliyo njiani kuelekea Iraq, kama vile Qom, Kermanshah, Hamedan, na mingineyo.

Ubunifu wa Kiutamaduni:

Wahudumu wa Haram ya Imam Ridha (a.s) wamezuru miji ya Iraq kuanzia Basra hadi Samarra wakiwa na zawadi takatifu kama vile bendera ya haram, wakitoa shukrani kwa wenye mawakibu na kueneza ujumbe wa udugu kati ya mataifa ya Iran na Iraq, dhidi ya njama za maadui za kuleta mgawanyiko.

Operesheni Kubwa ya Malazi na Chakula:

Kwa mwaka huu, Khorasan Razavi imeandaa zaidi ya milo milioni 1.2 kwa siku na nafasi za malazi 126,000 kwa siku kwa mahujaji nchini Iraq, pamoja na kuoka zaidi ya mikate milioni 1.4 kila siku kwenye miji mitakatifu.

Mawakibu Maalumu:

Mawakibu 2 za huduma za afya kwa ushirikiano na Hilali Nyekundu.

Mawakibu 4 za kiutamaduni kwa ajili ya kufundisha mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s).

Mawakibu 3 maalumu kwa akina dada.

Usafirishaji wa Vifaa vya Arubaini:

Magari 650 ya mizigo kutoka Khorasan, yakiwemo malori 416 kutoka Mashhad, yamesafirisha vifaa vya mawakibu kwa hiari hadi mipakani mwa Iraq, bila kulipishwa ada wala tozo yoyote ya usafirishaji.

Mawakibu ya Wasanii wa Mashhad huko Najaf Al-Ashraf:

Kwa mara ya kwanza, wasanii 25 kutoka Mashhad watafanya maonyesho ya mitaani karibu na Haram ya Imam Ali (a.s) kuanzia Agosti 13 hadi 23, yakihusisha ngoma za kitamaduni, maigizo ya kiibada, na michezo ya kuonyesha mapambano ya Waislamu dhidi ya uonevu, ikiwemo vita vya siku 12 kati ya Iran na utawala wa Kizayuni.



Kwa ujumla, Watu wa Khorasan Razavi, hasa kutoka Mashhad, wameonyesha mapenzi na kujitolea kwa kiwango kikubwa kupitia huduma za malazi, chakula, afya, elimu ya kidini, sanaa na hata usafirishaji – wakidhihirisha mshikamano wa kweli wa Waislamu wa madhehebu ya Ahlul-Bayt (a.s) katika harakati ya Arubaini ya Imam Hussein (a.s).