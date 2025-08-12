Ubaguzi Dhidi ya Wafuasi wa Shia Nchini Punjab: Serikali Yatumia Shinikizo na Vitisho Kukomesha Maandamano ya Arbaeen Husseini (as)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- katika miaka ya hivi karibuni kumekuwepo na jitihada za kuzuia maadhimisho ya maombolezo ya Imam Hussein (a.s) katika majimbo mbalimbali ya Pakistan, hususan jimbo la Punjab. Mfano wa karibuni ni marufuku ya ghafla ya safari za ardhini za waumini kuelekea Karbala wakati wa Arbaeen, na sasa hatua mpya za serikali ya Muslim League (Nawaz) za kuweka vikwazo visivyo halali ili kusimamisha matembezi hayo katika jimbo lote.

Taarifa zinasema kuwa serikali imewataka washiriki hao watangaze wazi kutoshiriki katika matembezi, la sivyo majina yao yatawekwa kwenye “Orodha ya Nne” ya usalama. Hatua hii, kwa mujibu wa wakosoaji, ni uvunjaji wa wazi wa Kifungu cha 20 cha Katiba ya Pakistan kinachotoa uhuru wa kidini na haki za msingi kwa wananchi wote.

Katiba ya Pakistan inatoa haki kwa kila raia kushiriki ibada na taratibu za dini yake kwa uhuru, na serikali ina wajibu wa kuwezesha utekelezaji wa haki hizo. Lakini wakosoaji wanasema kuwa serikali ya Muslim League (Nawaz) katika Punjab badala ya kuwalinda waombolezaji, imekuwa ikiweka vizuizi vya kulazimisha na visivyo halali, hivyo kukiuka katiba na kujihusisha na kile kinachoitwa ugaidi wa kiserikali.

Wakati huo huo, nchini Pakistan wafuasi wa madhehebu mengine ya Kiislamu wanapata uhuru wa kufanya ibada na mikusanyiko yao bila vikwazo, ilhali Waislamu wa Shia na wafuasi wa Ahlul-Bayt (a.s) wamekuwa wakikumbwa na vizuizi na changamoto nyingi kwa miaka mingi. Wakosoaji wanataja hali hii kuwa ni sera ya kibaguzi inayodhoofisha misingi ya fikra na imani ya taifa la Pakistan.