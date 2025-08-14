Ushiriki wa Vikundi vya Jihadi na Wananchi katika Mahema ya RASHT hadi Mwisho wa Mwezi wa Safar

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – Kanali Amini, akizungumza leo Alhamisi, 23 Mordad 1404 (sawa na 14 Agosti 2025) kando ya maandamano ya “Walioachwa Nyuma” wa Arubaini ya Imam Husayn (a.s.), aliwasilisha salamu za rambirambi kwa tukio la Arubaini ya Bwana wa Mashahidi na kusema:

“Mkutano wa kimataifa wa Arubaini ya Imam Husayn (a.s.) ni ishara ya mshikamano na nguvu ya umma wa Kiislamu dhidi ya mfumo wa ubeberu, na unapeleka ujumbe wa mapambano pamoja na umoja wa tauhidi kwa ulimwengu.”

Amini alisisitiza kuwa “nuru ya Husayn bin Ali (a.s.) haiwezi kuzimwa, bali ni taa ya mwongozo kwa mataifa yote huru duniani dhidi ya wanyonyaji wa kimataifa.” Aliongeza kuwa kuendelea kwa harakati ya kimataifa ya Arubaini ni ushahidi wa kudumu kwa mapinduzi ya Karbala na kuwa mapinduzi hayo makubwa ni mwongozo wa kambi ya haki dhidi ya ukafiri.

Akizungumzia hamasa isiyo na kifani ya wapenzi wa Aba Abdillah (a.s.) katika maandamano ya “Walioachwa Nyuma” huko Rasht, alisema: “Arubaini ni chombo kikubwa cha kueneza ujumbe wa mapinduzi ya Ashura. Uwepo wa pamoja na wa mshikamano wa watu katika njia inayoelekea Karbala na pia kushiriki kwa shauku katika maandamano ya ‘Walioachwa Nyuma’ ni wito wa umoja wa umma wa Kiislamu na hufanya njama za maadui za kueneza mgawanyiko zishindwe.”

Kuhusu kuanzishwa kwa mahema ya wananchi katika barabara ya watembea kwa miguu ya kiutamaduni ya Manispaa ya Rasht, alisema: “Kwa mwaka wa nne mfululizo, mahema haya yameanzishwa wakati wa Arubaini ya Imam Husayn (a.s.), na maelfu ya wapenzi wa Aba Abdillah wanashiriki katika njia hii ya mapenzi kwa kumbukumbu ya Karbala Tukufu.”

Aliongeza kuwa mahema yaliyoko katika barabara hiyo yanatoa huduma za kiutamaduni, huduma za matibabu, ibada ya ziara ya mtandaoni kwa Haram ya Imam Husayn (a.s.), sehemu za watoto, vyumba vya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, mafunzo ya Qur’ani na mafundisho ya maisha, na sehemu za mapokezi. Shughuli hizi zimeanza usiku kabla ya Arubaini na zitaendelea hadi mwisho wa mwezi wa Safar.

Kamanda Amini alitoa shukrani kwa vikundi vya wananchi na vya jihadi kwa ushiriki wao katika kuandaa mahema haya ya maombolezo ya Bwana wa Mashahidi, akisema kuwa mchango wa vikundi hivi umekuwa wa thamani kubwa na umeonyesha mfano wa pekee wa huduma “kutoka kwa wananchi kwa ajili ya wananchi.”

Aidha, alishukuru taasisi na mashirika yaliyoshirikiana kama vile Shirika la Utamaduni na Michezo la Rasht, Idara ya Mambo ya Kidini na Waqf ya Mkoa wa Gilan, katika kuanzisha mahema haya. Alibainisha kuwa mapokezi makubwa ya wananchi katika siku kumi za mwisho za Safar ni dalili ya mapenzi ya pekee ya watu wa Rasht kwa kizazi cha Ahlul-Bayt na kumetengeneza mandhari ya kiroho ya kipekee.

Akihitimisha, alisema kuwa mahema haya yataendelea kuwepo hadi mwisho wa siku kumi za mwisho za Safar, na yatakuwa na programu mbalimbali za kitamaduni, mihadhara, qasida, mashindano, na huduma za mapokezi kwa wageni.