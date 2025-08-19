Kuongezeka kwa Mapokezi ya Ziara za Ahlul-Bayt (a.s) Katika Dunia ya Shia Mwisho mwa Mwezi Safar

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kila mwaka, mwisho wa mwezi Safar, kuanzia Arubaini ya Imam Hussein (a.s) hadi kumbukumbu ya kifo cha Imam Reza (a.s), ni kipindi cha kipekee cha ziara katika dunia ya Shia Ithna Ashari na Iran ya Kiislamu. Katika kipindi hiki, takriban milioni 30 ya watu hufanya ziara kwenda Iraq na Iran, na kushiriki katika ibada kubwa yenye ushawishi wa kijamii, kiroho na kisiasa.

Ziara hizi, hasa katika miezi ya Muharram na Safar, zinaweza kuonekana kama kuendeleza na kuthibitisha ibada ya Hajj ya Kiislamu, kutokana na mfano wa Imam Hussein (a.s) alivyopunguza Hajj yake na kuelekea Karbala, tukio lililoweka historia ya kudumu ya Uislamu.

Kwa mujibu wa takwimu rasmi, zaidi ya watu milioni 21 walihudhuria Arubaini ya Imam Hussein mwaka huu, huku takriban milioni 7 zikitarajiwa kufika Mashhad kwa ziara ya Imam Reza (a.s) mwishoni mwa mwezi Safar. Hii inaonyesha mtiririko endelevu na ukuaji wa ziara katika kipindi hiki, ambalo linachukuliwa kama “msimu maalumu wa kiroho” usiofananishwa na siku nyingine za mwaka.

Ziara ni zaidi ya ibada ya mtu binafsi; ni harakati ya kijamii, kisiasa na kiroho yenye athari kubwa kwa jamii za Kiislamu. Mafundisho na vitabu vya ziara vilivyoandikwa na Ahlul-Bayt (a.s) vinaonyesha kwamba kujua na kuelewa vema dini na malengo ya ziara ni sharti la kupata thawabu na faida za kiroho.

Ziara hufanya uwezekano wa kuungana na Imam wa wakati huu na Imam waliopotea. Hii ni msingi wa kuendeleza ushirikiano wa kiroho na kifamilia wa Waislamu wa Shia na kuimarisha uhusiano wao na kiongozi wa Kiislamu. Hasa, ziara za Imam Hussein (a.s) na Imam Reza (a.s) zina umuhimu mkubwa na ni miongoni mwa ziara zenye idadi kubwa na mafunzo ya kiroho zaidi kuliko ziara nyingine za mashahidi waliyoitikia wito wa Ahlul-Bayt (a.s).

Kwa hivyo, mwisho wa mwezi Safar ni kipindi cha kipekee cha ziara, kinachotoa fursa ya kiroho, maarifa na kijamii kwa waumini wa Shia, huku akinafunzi na wafuasi wakipata fursa ya kujifunza, kutenda na kuimarisha imani yao kwa Ahlul-Bayt (a.s).