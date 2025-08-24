Baraza la Utamaduni la Ubalozi wa Iran Nairobi Latuma Salamu za Rambirambi kwa Kumbukumbu ya Kifo cha Mtume Muhammad (s) na Shahada ya Imam Hassan a.s

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Baraza la Utamaduni la Ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran jijini Nairobi limetoa salamu zake za rambirambi kwa mnasaba wa kumbukumbu ya kuondokewa na Mtukufu Mtume Muhammad (s.a.w.w).

Siku ya 28 ya mwezi wa Safar katika kalenda ya Kiislamu ni miongoni mwa siku zenye huzuni kubwa kwa Waislamu. Katika siku hii, Waislamu kote ulimwenguni wanamkumbuka na kumuomboleza Mtume Muhammad (s.a.w.w), mjumbe wa mwisho wa Mwenyezi Mungu.

Siku hii pia inakumbusha shahada ya Imam Hassan (a.s), Imam wa pili katika Ahlul-Bayt (a.s), aliyefahamika kwa msimamo wake wa amani na kujitolea kwake kwa ajili ya haki. Kifo chake ni alama ya mapambano ya kudumu kwa ajili ya uadilifu na uongofu.

Katika kumbukumbu hii, Waislamu nchini Iran na duniani kote hushiriki kwenye ibada na maombolezo, wakionyesha heshima ya dhati na mapenzi yao makubwa kwa Mtume na Maimamu watukufu (a.s). Tukio hili linabaki kuwa ukumbusho wa thamani ya imani, huruma, na juhudi za kusimama kwa ajili ya haki katikati ya changamoto za maisha.