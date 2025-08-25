Dkt. Pezeshkian: Umoja na Mshikamano Nguvu Yetu Dhidi ya Maadui

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Teheran, Iran – Katika hafla ya kuhuisha ahadi na kuenzi maono ya Imam Khomeini (M.A) kwa kuadhimisha Wiki ya Serikali, Dkt. Masoud Pezeshkian amesisitiza kuwa umoja na mshikamano wa kitaifa ni silaha yetu dhidi ya maadui.

Dkt. Pezeshkian alisema kuwa tunazungumzia haki, wema na upendo, lakini mara nyingi kuna kutoendana kati ya maneno na matendo. Lazima tunarudia mafunzo haya hadi yatakapokuwa sehemu ya maadili yetu na tunasaidiana pale tunapokosea ili kubaki kwenye njia sahihi.

Alirejelea mafundisho ya Imam Ali (a.s) kuhusu kudhibiti tamaa na umimi, na kwamba haki na upendo kwa wote - wa karibu na wale wa mbali - ndio msingi wa kuleta maendeleo katika jamii.

Alisisitiza kuwa viongozi na watumishi wa umma wanapaswa kuwa watumikaji wa watu kwa moyo wa upendo, mshikamano, na kutatua matatizo bila ukatili au dharau.

Uhusiano wa Kijamii na Kimataifa

Dkt. Pezeshkian alisisitiza kuwa watu wote - wakiwemo Kirdi, Turki, Arab, na watu wa mataifa yote ya Iran - wanapaswa kuzingatiwa kama ndugu. Kukosea kunaweza kusahihishwa kwa msamaha na upendo.

Alionya dhidi ya kuvunjika kwa mshikamano wa taifa na urafiki wa majirani, akibainisha kuwa hayo ni malengo ya Marekani na Israel ya kuleta mgawanyiko miongoni mwa Waislamu na nchi za jirani.

Ahadi na Wito

Rais aliahidi kwamba kwa ushirikiano, mshikamano, na uelewa wa pamoja, matatizo yote ya taifa yanaweza kutatuliwa.

Alisisitiza umuhimu wa kutenda kwa dhati badala ya kuzungumza tu, na kuwa kila kiongozi na raia anapaswa kufanya kazi kwa akili, hekima, na uelewa ili kudumisha mshikamano wa ndani na amani ya eneo.

Dkt. Pezeshkian alisisitiza: Kuondoa tofauti, chuki na dharau ni hatua muhimu ya kudumisha mshikamano na kuendeleza maendeleo ya taifa.

Rais alibainisha kuwa umoja na mshikamano ndio nguvu ya kweli dhidi ya maadui wa taifa na waumini.

Katika kauli za Imam Khomeini (MA), aliahidi kuendelea kutoa juhudi za kweli kwa ajili ya ustawi wa wananchi, kuhakikisha mshikamano na Ushirikiano unakua siku baada ya siku, ndani na nje ya taifa.