Sera ya makusudi ya kuwalisha watu njaa inayotekelezwa na Wazayuni ni Kushindwa kwa Maadili kwa jamii ya Kimataifa.Magharibi ni Msaidizi Mkuu wa Uovu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi katika hotuba yake iliyopewa leo alasiri ya Alhamisi tarehe 6 Shahrivar 1404, alielezea vipengele vya janga la kibinadamu huko Ghaza na kumtuhumu utawala wa Kizayuni pamoja na washirika wake wa Magharibi kwa kupanga mauaji ya kimbari na kusababisha njaa kwa watu wa Palestina. Pia alitangaza maendeleo ya uwezo wa makombora ya Yemen na operesheni za hivi karibuni dhidi ya ngome za Kizayuni.

Al-Houthi kwa sauti thabiti alisema hatua za utawala wa Kizayuni huko Ghaza ni mfano wazi wa mauaji ya kimbari, na kufafanua kwamba adui wa Israeli kila wiki kwa kutumia vifaa vyote vya mauaji ya kimbari, mauaji na sera ya kuwalisha watu njaa, analenga taifa la Palestina huko Ghaza.

Janga la Ghaza: Mauaji, Njaa na Ushirikiano wa Marekani

Al-Houthi akirejelea uhalifu wa “kali sana na wa kikatili” wa kulenga hospitali, alimtaja Marekani kuwa “mshirika katika lengo la kuangamiza” na akalaani “kutokuwa na huruma kabisa kwa maisha ya watu na kuvunjwa kwa maadili yote,” akiwahusisha Washington kwa kuunga mkono Tel Aviv na “mitandao ya mauti inayodumu” dhidi ya Wapalestina.

Kiongozi wa Ansarullah alisisitiza kwamba utawala wa Kizayuni kwa makusudi kwa njia za mauaji ya kimbari na kuwalisha watu njaa, unawalenga watu wa Ghaza ili “kuangamiza idadi kubwa zaidi iwezekanavyo ya raia wasio wa kivita.”

Alielezea uhalifu huo kuwa “mwangaza wa ukatili na itikadi za giza” ambazo “zinaua raia bila kikomo chochote” na “kuvunja maadili yote ya kibinadamu.”

Uchovu wa Maadili ya Jamii ya Kimataifa na Sera ya Kusababisha Njaa Kwa Makusudi

Sayyid Abdulmalik al-Houthi alikosoa vikali jamii ya kimataifa, akasema: “Jumuiya ya kimataifa inashuhudia ukandamizaji na uhalifu wa Israeli, huku serikali ya wafalme wa mkoloni ikiendelea kuhatarisha maisha ya watu bila heshima kwa mafundisho ya dini au haki za binadamu. Kinachofanywa na Israeli ni kinyume kabisa na asili na utu wa binadamu na ni kushindwa kabisa kwa ubinadamu na maadili.”

Alitaja hasa “kuangamizwa kwa njaa” na kuiita “jina la uhalifu wa kutisha kabisa” ambalo “ni la aina yake kwanza katika eneo hili hata duniani.”

Kiongozi wa Ansarullah alifunua kuwa “adui wa Israeli wameharibu asilimia 98 ya miundombinu yote ya kilimo na kuathiri sekta ya kilimo na kuzuia watu wa Ghaza kupata riziki yao muhimu.”

Aliongeza kuwa baada ya kuharibu kilimo, Wazayuni wamezuia kuingizwa kwa bidhaa na msaada huko Ghaza na hata kuungua au kuacha bidhaa hizo zikaharibike.

Magharibi, Mshirika Mkuu wa Ukatili na Kutokujali kwa Ulimwengu wa Kiislamu

Al-Houthi alikosoa nchi za Magharibi kwa kusema: “Kila mtu anapofikiria kile Magharibi kinachompatia adui wa Israeli, atagundua kuwa Magharibi ni mshirika mkubwa zaidi wa adui huyo mkali wa Israeli.”

Alisisitiza: “Nchi nyingi za Ulaya hazikuchukua hatua madhubuti za kuwasukuma adui wa Israeli kuacha uhalifu wake.”

Pia alitoa wito kwa “ulimwengu wa Kiislamu, serikali, viongozi na watu wake mashuhuri” kuwa na “wajibu wa kibinadamu, maadili na kidini” na kusema: “Ulimwengu wa Kiarabu unajionyesha kutoelewa hali ya jinai za Msikiti wa Al-Aqsa.”

https://media.abna24.com/d/2025/08/28/0/2910750.mp4?ts=1756392617000

Msikiti wa Al-Aqsa, Mpango wa "Korido ya Daudi" na Vitisho vya Kikanda

Kiongozi wa Ansarullah Yemen alizungumzia mabadiliko ya kisiasa katika kanda na kusema:

"Ujenzi wa hekalu juu ya Msikiti wa Al-Aqsa ni msingi wa kazi za Wazayuni, lakini hata wakichimba chini ya msikiti huo hawataweza kupata ishara yoyote ya kuwepo kwa hekalu hapo."

Alitoa onyo kuwa "adui kwa kushirikiana na Wamarekani kila siku wanaeneza mitego ya mauti kwa lengo la kuangamiza Wapalestina," na wanaendelea "kutekeleza uhalifu wa karne na fedheha ya enzi hii, kwani wanapata uhakikisho kutoka kwa baadhi ya serikali za Kiarabu na hata kushawishiwa, kuungwa mkono na kupata msaada kutoka kwao."

Al-Houthi pia alizungumzia hali ya Syria na kutoa onyo:

"Siku moja Wat Syriat watahitajika kununua maji kwa gharama kubwa kutoka nchi nyingine." Aliongeza: "Israeli imeenea kwa nguvu Syria hadi kufikia Damascus. Kwa sasa eneo kubwa la Syria linalo chini ya ukoloni wa Israeli linajulikana kama 'Korido ya Daudi.'"

Maendeleo ya Uwezo wa Makombora ya Yemen na Operesheni Zinazowasumbua Wapinzani

Kiongozi wa Ansarullah kwa furaha alitangaza kuendelea kwa "operesheni za mbele ya Yemen dhidi ya adui wa Israeli wiki hii kwa makombora na drones za kasi zaidi ya sauti katika miji ya Yafa na Ashkelon, iliyoko Palestina inayokaliwa."

Alisisitiza kuwa "wanajeshi wa makombora walituambia habari njema ya kutengeneza vichwa vya cluster kwa makombora ya 'Falestin 2' ambayo ni mafanikio makubwa ya kiufundi na ambayo yamesababisha hofu kubwa kwa maadui wa Kizayuni."

Alielezea kuwa vichwa hivi vinaweza kugawanyika kuwa sehemu nyingi ndogo ndogo na ni maendeleo muhimu sana yaliyoibua hofu kwa wapinzani wa Kizayuni.

Aliongea kuhusu matokeo ya operesheni hizi:

"Wakati wa operesheni, mizinga ya onyo la mashambulizi ya anga ilisikika katika maeneo zaidi ya 200, mamilioni ya Wazayuni walikimbilia mabanda ya kujificha. Ndege za uwanja wa ndege wa Lod zilisitishwa na abiria walitoroka."

Alisisitiza tena: "Shambulio la Israeli dhidi ya nchi yetu ni kitendo cha kushindwa. Kulenga vituo vya kampuni ya mafuta na vituo vya nguvu ni uvamizi usio na mafanikio."

Alimaliza kwa kusema kuwa Israel kwa kushambulia miundombinu ya umma ya Yemen inawafahamisha watu:

"Nitawalenga nyote nyinyi." Na kwa Israel, "raia wa kawaida na wanajeshi hawana tofauti yoyote."