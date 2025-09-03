Kwa Umoja wa Umma wa Kiislamu, Ukatili wa Kizayuni Usingeliwezekana / Uuaji wa Viongozi wa Kiyemen Hautaidhoofisha Imani ya Watu wa Yemen

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Ayatollah Ahmad Jannati, Katibu wa Baraza la Kulinda Katiba la Iran, leo (Jumatano, 3 Septemba 2025) katika kikao cha Baraza hilo kilichofanyika kwa mnasaba wa Wiki ya Umoja na kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Mtukufu Muhammad (saww) na Imam Swadiq (as), alisisitiza juu ya umuhimu wa Umoja katika Ulimwengu wa Kiislamu.

Akiwatakia heri Waislamu kwa mnasaba wa siku hizi tukufu, Ayatollah Jannati alisema:

"Katika mazingira ya leo ya dunia, umoja wa Umma wa Kiislamu ni jambo lisilopingika, na kila anayempenda Mtume Mtukufu wa Uislamu (saw) anatakiwa kujitahidi katika kuimarisha mshikamano kati ya Waislamu."

Kuhusu sababu za migawanyiko, alieleza kuwa zinatokana na makundi mawili:

Wale wanaojua wanachofanya na wanatekeleza mikakati ya maadui wa Uislamu. Wale ambao wanakosea katika kufahamu mafundisho ya dini ya Kiislamu.

Akizungumzia hali ya Palestina, alisema:

"Kama umoja kamili ungekuwepo katika Umma wa Kiislamu, isingeliwezekana kwa utawala wa Kizayuni kutenda ukatili huu wa kihistoria dhidi ya watu wa Gaza."

Ayatollah Jannati aliongeza:

"Maadui wa Uislamu ndio wanaochochea migawanyiko miongoni mwa Waislamu, na juhudi za kuleta umoja ni matokeo ya uelewa sahihi wa dini na adui."

Kulaani Shambulio la Kigaidi Sana'a

Katika hotuba yake, Ayatollah Jannati alilaani vikali shambulio la kigaidi lililofanywa na utawala haramu wa Kizayuni dhidi ya mji wa Sana'a, Yemen, ambalo lilipelekea kuuawa kwa Waziri Mkuu na mawaziri kadhaa wa serikali ya mapinduzi ya Yemen.

Alitoa pole kwa wananchi wa Yemen na kusema kuwa: "Mashujaa hawa waliouawa ni sehemu ya historia ya fahari ya mwanadamu, na shahada yao haitapunguza ari ya watu jasiri wa Yemen."

Ayatollah Jannati aliendelea kwa kusema:

"Uhalifu huu hautabadilisha mustakabali wa utawala wa Kizayuni. Viongozi wake wanajua vyema kuwa vitendo hivi vya kinyama haviwezi kuzuia anguko lao, ambalo liko karibu."

Mwisho, alitoa onyo kali:

"Yeyote anayenyamaza mbele ya uhalifu wa utawala huu mchafu ni mshirika katika jinai hizi na anachangia katika kuendeleza vita na ukatili duniani."

