Prof. Pillar | "Kutambuliwa kwa Palestina na Ulaya Ni Ishara Tu ya Kidiplomasia"

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-Mahojiano baina ya Profesa Paul Pillar, mtaalamu wa usalama wa kimataifa na mwanachama wa zamani wa Baraza la Kitaifa la Ujasusi la Marekani, aliyofanya na Shirika la Habari la ABNA kuhusu hali ya kisiasa na kijeshi ya Palestina na Israel:

Mpango wa "Israeli Kubwa" Hautafanikiwa – Prof. Paul Pillar

Kutambuliwa kwa Palestina na baadhi ya mataifa ya Ulaya ni hatua ya kidiplomasia tu, isiyo na athari.

Profesa Paul Pillar, mwanachama wa zamani wa Baraza la Kitaifa la Ujasusi la Marekani na mtafiti mwandamizi asiye mkazi katika taasisi ya Quincy na Chuo Kikuu cha Georgetown, ameeleza kuwa mpango wa utawala wa Kizayuni wa kuanzisha "Israeli Kubwa" hautoweza kufanikiwa, na kuwa hatua ya baadhi ya mataifa ya Ulaya ya kutaka kuitambua Palestina ni ishara ya kidiplomasia isiyo na uzito wa utekelezaji wa kweli.

Katika mahojiano maalum na shirika la habari la ABNA, Prof. Pillar alijibu maswali kuhusu:

Athari za Operesheni za Kijeshi za Israel dhidi ya Gaza:

Prof. Pillar amesema kuwa operesheni za kijeshi dhidi ya Gaza, pamoja na kuzuia misaada ya kibinadamu na kusababisha njaa kubwa, zimeifanya Israel kuchukiwa zaidi kimataifa, hasa katika mataifa ambayo zamani yalikuwa mashabiki wake wa karibu kama Marekani na Ujerumani.

Aliongeza kuwa hali hii haitaleta usalama kwa Israel, bali itaendeleza harakati za upinzani, iwe Hamas itaendelea au la.

“Wapalestina wa Gaza hawako tayari kuiacha ardhi yao, licha ya mateso makubwa wanayopitia.”

Kutambuliwa kwa Palestina na Nchi za Ulaya:

Amesema kuwa baadhi ya nchi za Ulaya zimeweka masharti yanayohusiana na hali ya Gaza kabla ya kuchukua hatua ya kuitambua Palestina.

"Hata kama Marekani itadai kuwa kuna hatua kuelekea kusitisha vita, baadhi ya mataifa haya huenda yakarudi nyuma.”

Akaongeza kuwa:

“Ahadi za kuitambua Palestina bado ni hatua ya kidiplomasia tu. Mradi tu Israel inaendelea kuikalia ardhi ya Palestina, taifa la kweli la Palestina haliwezi kusimama.”

Kuzuia Visa kwa Viongozi wa Palestina:

Prof. Pillar alisema kuwa serikali ya Rais wa zamani Donald Trump ilichukua msimamo mkali dhidi ya Wapalestina ili kumuunga mkono Benjamin Netanyahu, na sasa kukataa kutoa visa kwa viongozi wa Mamlaka ya Ndani ya Palestina ni jibu kwa baadhi ya wanachama wa Umoja wa Mataifa waliopanga kutumia mkutano wa Baraza Kuu kuitambua Palestina.

Malengo ya Israel Kudai Mamlaka ya Mto wa Magharibi (West Bank):

Alisema kuwa baadhi ya viongozi wa mrengo wa kulia wa Israel, kama Bezalel Smotrich (Waziri wa Fedha), wamesema wazi kuwa lengo lao ni kuzuia kabisa kuundwa kwa taifa la Palestina.

“Ujenzi wa makaazi ya walowezi na madai ya mamlaka kamili ni sehemu ya ndoto yao ya ‘Israeli Kubwa’.”

Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa Israel wanaona kwamba Israel tayari ina mamlaka ya kiutendaji West Bank, hivyo kutangaza rasmi mamlaka kutazua maswali ya kimataifa, hasa kuhusu kwa nini watu wanaoishi huko hawapewi haki kamili za kisiasa.

Je, Ndoto ya Netanyahu ya "Israeli Kubwa" ni Halisi?

Prof. Pillar alieleza kuwa ingawa Israel ina uwezo mkubwa wa kijeshi na wa kutisha, haina nguvu ya kweli ya utawala wa kieneo (hegemonic power).

“Mashaka dhidi ya Israel bado yapo katika ukanda huu, na juhudi za kuiunganisha dunia ya Kiarabu dhidi yake zitaendelea.”

Kwa hivyo, alisema kuwa hata kama kuna ndoto za kuikalia si tu Palestina bali pia maeneo ya Syria na Lebanon, huenda mipango hii ikabaki kuwa katika mipaka ya sasa ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu.

Hitimisho:

Profesa Pillar ametoa picha halisi ya uhalisia wa kisiasa kuhusu Palestina na Israel, akisisitiza kuwa: