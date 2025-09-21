Pakistan Yatambuliwa Rasmi kama Mlinzi wa al-Haramain al-Sharifain

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Ayatullah Najafi alisema:

“Hii ni heshima kubwa kwa jeshi, taifa na serikali ya Pakistan kwamba tumekuwa rasmi walinzi wa Haramain Sharifain.”

Amesema kuwa Mwenyezi Mungu aliinyima India ushindi na kumpa Pakistan fursa kubwa, na pia akasisitiza kuwa ushindi wa muqawama wa Iran dhidi ya Israel ni ishara ya ukuu wa Waislamu.

Ayatullah Najafi alisisitiza kuwa karne hii ni karne ya Waislamu na kwamba hadhi na heshima ya Pakistan imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, alitaka serikali ya Pakistan izingatie matatizo ya ndani ili kila raia apate haki ya elimu na riziki ya kila siku.

Kuhusu Mkuu wa Jeshi la Pakistan, Ayatullah Najafi alisema ana mtazamo chanya juu yake na akamshauri kupunguza gharama za ndani na kutoa kipaumbele kwa matatizo ya kiuchumi ya wananchi maskini.

Kuhusu nafasi ya Mtume Muhammad (s.a.w.w), Ayatullah Najafi alikumbusha kuwa:

“Mitume wa Mwenyezi Mungu kila mmoja alitumwa kwa eneo na zama fulani, lakini Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w.w) alitumwa kwa ajili ya wanadamu wote. Qur’an inasema: ‘Na hatukutuma ila uwe rehema kwa walimwengu wote.’”

Aliongeza kuwa katika tukio la Fathu Makkah, Mtume (s.a.w.w) aliwasamehe maadui zake, hivyo wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s) wanapaswa kuboresha maadili yao, kuacha matusi na laana, na kuishi kwa mwenendo utakaothibitisha kuwa wao kweli ni wafuasi wa Ahlul-Bayt (a.s).

Ayatullah Najafi pia alibainisha kuwa hata maadui wa Mtume (s.a.w.w) walimchukulia kama mtu aliyeandika historia. Alisema:

“Waislamu waliposhikamana na mafundisho ya Mtume kwa zaidi ya miaka mia saba, walitawala dunia. Lakini walipoachana na mafundisho hayo, walipatwa na kudhoofika.”