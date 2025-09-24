"Kuitambua tu Palestina hakutoshi - Hatua za vitendo pia ni muhimu"

Habari kutoka Shirika la Habari la AhlulBayt (as) -ABNA- Ayatollah Sayyid Sajid Ali Naqvi, Mwenyekiti wa Baraza la Wanazuoni wa Kishia nchini Pakistan, amesema kuwa damu ya mashahidi wanyonge wa Palestina sasa inaanza kuzaa matunda na inaamsha dhamira ya dunia nzima kuchukua hatua.

Amesema: "Baadhi ya nchi sasa zinaanza kuutambua rasmi uhuru wa Palestina, huku zikiwa ndizo hizo hizo ambazo hapo awali zilihusika moja kwa moja katika kuanzisha na kuimarisha utawala haramu wa Kizayuni wa Israel, na kwa njia hiyo zimeshiriki katika maafa yanayotokea huko Gaza. Ni wao waliozipa maji mizizi ya mti huo mchafu katikati ya Mashariki ya Kati."

Ayatollah Naqvi ameongeza kuwa, japokuwa hatua hizi zinaonekana kuwa matokeo ya kujitolea kwa watu wanyonge wa Palestina, na zina sura ya nje ya matumaini, ulimwengu unapaswa kukumbuka kuwa chanzo kikuu cha dhuluma hii ni ubeberu wa kimataifa (imperialism).

Ameeleza kuwa:

Nchi zinazodai kusimama na Palestina hazipaswi kuishia kwa kauli tu. Zinapaswa kuchukua hatua madhubuti kama: Kuvuta nje mitaji yao kutoka benki za kibeberu, Kuwaita nyumbani mabalozi wao, Na kususia bidhaa za kibeberu na za Israel.



Ayatollah Naqvi alitoa matamshi haya kufuatia hatua ya baadhi ya nchi kama Uingereza, Kanada na Australia kuanza kuutambua rasmi uhuru wa Palestina. Ameeleza kuwa hatua hii ni matokeo ya mapambano yasiyokoma ya wananchi wa Palestina, hasa watu wa Gaza.

Amesema: "Nchi ambazo hapo jana zilinyamaza kimya au hata ziliunga mkono utawala huu dhalimu wa Kizayuni, leo hii zinaanza kupinga dhuluma zake na kutambua Palestina. Hili linaweza kuonekana kama hatua nzuri kwa nje, lakini siyo ya kutosha."

Hitimisho la kauli yake: