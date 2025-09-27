Imamu Mkuu wa Baghdad amesisitiza umuhimu wa kushiriki kwa ufahamu katika uchaguzi wa Bunge la Wawakilishi wa Iraq | Nguvu ya Muqawama wa Hizbollah

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Ayatollah Sayyid Yasin Mousavi, Imamu Mkuu wa Baghdad na profesa maarufu wa Chuo cha Dini cha Najaf Ashraf, katika khutuba ya Ijumaa ya wiki hii, alisisitiza umuhimu wa kushiriki katika uchaguzi ujao na kusema:

“Uchaguzi si tu sanduku la kupiga kura, bali ni uwanja wa kupinga miradi ya wageni inayolenga kubadilisha utambulisho wa Iraq na kuushirikisha na maslahi ya Marekani na utawala wa Kizayuni.”

Aliongeza kuwa taifa la Iraq leo limekabiliwa na chaguo mbili:

Kukubali serikali dhaifu isiyoweza. Kwa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi, kuharibu mradi wa Marekani.

Alisisitiza kuwa: “Kushiriki kwa ufahamu ni kupinga njama za wageni, si kuridhika nazo; na chaguo la mwisho liko mikononi mwa taifa, si madola ya kigeni.”

Imamu Mkuu wa Baghdad pia alionya dhidi ya majaribio ya kulazimisha kile kinachoitwa ‘amani’, akisema: “Hii ndiyo mradi wa ukoloni na utumwa unaolenga kuunganisha Iraq na Lebanon na utawala wa Kizayuni.”

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, alizungumzia hali ya Lebanon na kusema: “Serikali ya nchi hii ipo chini ya shinikizo la Marekani na Israel; shinikizo linalolenga kuufukuzia umasikini taifa na kudhoofisha upinzani.”

Ayatollah Mousavi aliongeza kuwa silaha za upinzani zina halali halisi, kwa kuwa zimehifadhi Lebanon kutokana na ukoloni na njama za kigeni. Pia alikosoa serikali ya Lebanon kwa kutoweza kutatua migogoro ya ndani na kufuata maagizo ya kigeni.

Ayatollah Mousavi, akisisitiza kwamba upinzani ndilo dhamana pekee ya uhuru na huru ya Lebanon na Iraq, alisema: “Juhudi za kuficha sura ya Hezbollah na kuitambulisha kama kizuizi cha amani ni njama ya wazi. Taifa la Lebanon linafahamu vizuri kuwa nguvu yake halisi ipo katika umoja unaozunguka mhimili wa upinzani.”

Akirejelea mazungumzo yanayopendekezwa na Magharibi, alibainisha: “Mazungumzo haya si kitu isipokuwa zana za ukoloni na kulazimisha upande wa pili kurudi nyuma.”

“Mradi wa Marekani na Israel unalenga kugawanya kijiografia eneo na kuunganisha kisiasa na kiuchumi na utawala wa Kizayuni.”

Imamu Mkuu wa Baghdad pia alikataa mashambulizi ya kisiasa na ya vyombo vya habari dhidi ya Iran, akisema: “Mashambulizi haya ni kisingizio cha kuangusha mstari wa upinzani.”

Alisisitiza haja ya kuwa makini dhidi ya miradi ya kawaida ya ushirikiano inayotumika kwa faida ya Marekani na Israel.

Mwisho, Ayatollah Mousavi alisisitiza: “Baadae ni mali ya umma wa Kiislamu, si watesi. Ushindi ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na upinzani utaendelea kuwa dhamana ya heshima na utukufu wa mataifa ya Iraq, Lebanon na Palestina.”