utolewa Kazi kwa Mwalimu Muislamu Ubelgiji Kwa Sababu ya “Ufundishaji wa Kifundamentalisti”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mamlaka ya Manispaa ya “Ranst” nchini Ubelgiji imefuta kazi ya mwalimu Muislamu katika shule ya msingi ya eneo hilo. Sababu iliyotolewa na mamlaka hizo ni wasiwasi wa “ishara za kufuata mafundisho ya kifundamentalisti.”

Kristel Engelen, mwanachama wa baraza la manispaa, alisema kwamba hakuna malalamiko rasmi au taarifa yoyote iliyowekwa dhidi ya mwalimu huyu kuhusu kueneza mitazamo mikali darasani. Hata hivyo, alisisitiza kuwa manispaa hayakutaka “kubeba hatari yoyote.”

Engelen hakutoa maelezo zaidi, lakini alisema hatua hiyo ilichukuliwa kuhakikisha kuwa watoto hawakuwa chini ya mazungumzo yoyote ya mradi au kifundamentalisti. Alibainisha kuwa hatari inayohusiana na mwalimu huyu ilikadiriwa kuwa “kubwa.”

Mwanachama huyo wa baraza alisema kuwa baada ya kupokea “ishara” za uwezekano wa mwalimu huyu kuwa na mwelekeo wa kifundamentalisti, mchakato wa ukaguzi ulianza.