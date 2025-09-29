Jenerali Shakarchi: Uzalishaji wa Makombora ya Iran Hautasimama Kamwe / Uzoefu wa Libya Umeonyesha Kuondoa Silaha Kunaleta Uharibifu Tu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-

Sardar Shakarchi: Mstari wa uzalishaji wa makombora wa Iran hautasimama kamwe | Uzoefu wa Libya ulibonyeza kuwa kumwondoa silaha hakuletei chochote isipokuwa uharibifu.

Msemaji mkuu wa vikosi vya ulinzi, akizungumzia mafanikio ya Difa’a ya Muqaddas, alisisitiza kwamba: wakati wa vita na baada yake, uzalishaji wa silaha yoyote ya kisasa haukusitishwa na leo uwezo wa makombora wa nchi unaboreshwa kwa kasi.

Sardar Shakarchi: Kulingana na ripoti ya Hamshahri Online, hafla ya uzinduzi wa vibao 220 vya mashahidi vya “Mitaa ya Angani” ilifanyika kwa mchana wa Jumapili katika Ukumbi wa Mikutano wa Kimataifa wa Manispaa ya Qom, kwa kuhudhuriwa na Meya, Mwenyekiti na wajumbe wa Baraza la Mji, wasimamizi wa jiji na baadhi ya wazee wa vikosi vya ulinzi na Sepah.

Sardar Abolfazl Shakarchi, msemaji mkuu wa vikosi vya ulinzi, katika hafla hiyo alipotaja uhasama wa kudumu wa nguvu za mkoloni dhidi ya Mapinduzi ya Kiislamu alisema: adui walitumia mbinu na ujanja mbalimbali hadi mnamo Mehr 1359 (mwaka wa kalenda ya Iran) kusababisha na kuwapokea Jeshi la Ba’ath la Iraq ili ndani ya wiki moja kulikoma mfumo mpya wa Jamhuri ya Kiislamu, lakini baada ya miaka minane ya Difa’a ya Muqaddas, mipango hiyo ilishindwa na nchi haikuweza kudhoofika bali ilipata kujitegemea katika nyanja za kijeshi.

Alipoendelea kuzungumzia hali ngumu mwanzoni mwa vita vya kiuzito, alisema: wapiganaji siku hizo walikabiliwa na uhaba mkubwa wa vifaa na vitu vya msingi; wakati mwingine walitumia mfuko wa mchele kusafirisha makombora na hata wengine walilazimika kupigana wakiwa bila viatu. Licha ya matatizo hayo, utii, uvumilivu na imani ya watu ndiyo iliyoshikilia vijeshi na kuwapotosha hisabati za adui.

Shakarchi aliongeza: Adui walidhani kuwa kuendelea kwa vita zaidi ya wiki moja kutasababisha uchovu na kuchoshwa kwa watu, lakini ushiriki mkubwa wa umma na msaada usiokatizwa kwa Mapinduzi na mfumo viligonga mipango yao yote na mfululizo wa kushindwa kwao ukaendelea.

Akitaja nafasi ya shahidi Hasan Tehrani-Moghaddam katika uendelezaji wa uwezo wa makombora ya nchi, alieleza: shuhuda huyo alipangiwa mwaka 1362 wakati wa operesheni ya Kheibar kwenda Kisiwa cha Majnun kwa ajili ya majaribio ya utafiti wa makombora; ingawa wakati huo kazi yake ilichukuliwa na wengine kama isiyo ya muhimu, kwa kujiamini, kusitawisha na kutafuta msaada kwa kuzikumbuka mara kwa mara “Yā Fāṭimah Zahra (a.s.)” aliweka misingi ya kuendelezwa kwa uwezo wa makombora ya taifa.

Msemaji mkuu wa vikosi vya ulinzi akaongeza, akitaja mabadiliko ya hivi karibuni ya kikanda na vita fupi, kwamba: mwendo wa haraka wa amri na majibu ya haraka kwa harakati za adui katika vita vya siku 12 na operesheni za mashambulizi zilizokwenda kuanzia jioni ya 23 Khordad ni mfano usiokuwa wa kawaida katika historia ya kijeshi ya eneo hili na baadhi ya mabadiliko hayo yameelezwa karibu kama muujiza.

Aliongeza: tangu siku ya pili ya vita, hasa siku ya tatu na ya nne, kambi nyeti za adui zilipigwa kwa makombora ya Iran na miundo yao ya ulinzi haikuweza kukabiliana; gharama ya kuzua (intercept) makombora ya Iran kwa adui ilikuwa juu sana, kiasi kwamba kuzua kombora mmoja kiliokadiriwa kugharimu kati ya dola milioni 1 hadi 12.

Adui leo Amejikita zaidi kwenye vita laini na mchanganyiko

Shakarchi alisema adui leo amewekeza zaidi kwenye vita laini (soft war) na mikakati mchanganyiko, akabainisha: kuzuia kiuchumi, shinikizo la maisha, kujaza na athari za kitamaduni, kubadilisha imani za kizazi kipya na kuunda mgawanyiko miongoni mwa viongozi wa nchi ni baadhi ya njama za adui. Kuwa makini dhidi ya tishio hizi na kuimarisha umoja wa kitaifa ni jambo lisilokelelewa.

Alisema elimu ni ngome muhimu zaidi katika kukabili vita laini na kwamba: ikiwa shule na chuo zitafanikiwa kukuza kizazi chenye imani, ufahamu na uthabiti, hakuna tishio la nje litaleta athari. Adui anataka kubadilisha mtindo wa maisha, kuondoa utambulisho wa kizazi kijacho na kuunda pengo la imani, na tukikosa uangalifu katika uwanja huu, kurudisha hilo kutakuwa gumu zaidi kuliko uwanja wa vita.

Msemaji mkuu wa vikosi vya ulinzi akasisitiza kwamba katika nyanja ya kijeshi, kwa baraka za damu za mashahidi hakuna sababu za kuwa na wasi wasi, akasema: mstari wa uzalishaji wa silaha yoyote ya kisasa wakati wa vita haukufungwa na hauna kusitishwa; hivyo wasi wasi wetu mkuu unatokana na kuingizwa kwa dhana na imani za watu.

Aliongeza: leo hatupaswi kuogopa vita ngumu na silaha za kisasa za adui kama F-35 na B-2, bali kinachotishia kweli ni kutojali imani za watu, kuleta mgawanyiko wa jamii na kuleta viongozi watakaowategemea Marekani.

Akaweka bayana: ikiwa taifa la Iran litaungana na kutekeleza maagizo ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi kwa ukamilifu, adui hatatimiza malengo yake; katika njia hii tunapaswa kuwa waangalifu hasa katika malezi ya kizazi kipya.

Nishati ya nyuklia leo ni hitaji la nchi

Kamanda huyu wa Difa’a ya Muqaddas alitaja juhudi za adui za kuzuia maendeleo ya nyuklia na makombora ya Iran na kusema: nishati ya nyuklia leo ni hitaji la taifa na ni matokeo ya damu za maelfu ya mashahidi, kwa hiyo hatutatoka nyuma kabisa; pia katika nyanja ya makombora tutaendelea kuelekea silaha za kiwango cha juu zaidi na hatutamulika maandamano ya nani yeyote kuingilia njia hii.

Shakarchi alikumbusha: uzoefu wa nchi kama Libya ulionyesha kuwa kumwondoa silaha na kukubali kuvurugwa mbele ya nguvu za kibinadamu hakuletei ila uharibifu. Jamhuri ya Kiislamu itaendelea njia yake katika upinzani na kutegemea Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo njia ambayo imeiwezesha taifa la Iran kufikia ushindi hadi sasa.

Mwisho, akisisitiza kwamba Marekani haibakii ila kuanguka na kuondoka katika eneo la Magharibi mwa Asia, alisema: hili ni mkakati ambao nchi nyingi za kikanda zinaamini, ingawa baadhi hawajui kusema wazi; lakini Jamhuri ya Kiislamu imekiri kwa uwazi na kwa nguvu na itaendelea kwa msimamo huo?.