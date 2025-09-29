Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Ifuatayo ni Hati ya Baraza la Waislamu wafuasi na wa Madhehebu ya Ahlul-Bayt (as) wa Mkoa wa Herat kuhusu Uchokozi wa Marekani kunako Kituo cha Kijeshi cha anga la Bagram, Afghanistan, ambapo inaanza kusomeka kama ifuatavyo:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwenye Rehema, Mwenye Rehema Zaidi)

Kwa nukuu ya Aya (Hud/113):



وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّـهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ.



“Msimtegemee walio dhabiti katika dhulma; mtakapowaegemea, moto utakushika. Hakuna wa wenu mwingine wa kumtegemea badala ya Mwenyezi Mungu; kisha hamtaungwa mkono.”

Watu wa heshima wa Afghanistan - Kama mnavyojua, Rais wa Marekani ameibua ombi la kuanzisha usambazaji wa washauri, vikosi na vifaa vya kijeshi kwenye uwanja wa ndege wa Bagram, akilitangaza hilo kwa mtindo wa vitisho.

Ombi hili la kibinadamu na la aibu limeibuliwa katika mazingira ambayo katika miaka mia moja iliyopita, kila mahali ambapo “Shetani Mkubwa” ameingia, hakuna matokeo ambayo yametokea ila uharibifu, mgawanyiko, ufisadi na maafa - kumbukumbu hizi zimebaki katika kumbukumbu za wananchi.

Maumivu ya maelfu ya mashahidi wa nchi yetu bado ni mapya; athari za kueneza ubaguzi na kuhamasisha ufisadi za utawala wao wa aibu, sambamba na ushirikiano wa serikali za awali, zinaonekana kila upande wa nchi yetu mpendwa.

Madhara mabaya ya kuwahifadhi tena majeshi ya Wayahudi na Walawi hayakuhusiana tu na Afghanistan - mawimbi ya utawala wao wa dhuluma na uogofya yameenea katika nchi zote za kanda na yamesababisha wasiwasi mkubwa kwa mataifa na serikali za majirani.

Hivi sasa, wakati sehemu ya ulimwengu wa Kiislamu inapitia mateso makali kwa kupigwa na wahalifu wa Kizayuni, kurejelea ushirikiano wowote na wale wanaounga mkono mauaji ya wananchi wa Ghaza kutakuza upande wa kimaadui na kibinadamu (jeba'a ya kafiri na mkoloni) na kupunguza matumaini ya mataifa ya Waislamu.

Baraza la Waislamu WaShiia wa Herat, kwa kuzingatia hali ilivyo sasa, linatarajia kwamba viongozi wa Emirati ya Kiislamu (Emirate) wataitikia kwa nguvu, kwa kumtumia Mwenyezi Mungu na kujivunia udhaifu wa taifa, na kwa busara na mtazamo wa mbali watatoa jibu la kusimamisha tamaa kwa adui mwenye kiburi na tamaa, ili kuwakyamisha na kuzima tamaa za kutaka tena kuwanyakua ardhi ya nchi yetu mpendwa.