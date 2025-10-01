Jeshi la Muqawama chini ya Bendera ya Wilayat litaendeleza njia ya Shahidi Nasrallah | Umoja na utiifu kwa Kiongozi wa Kiislamu ni sharti la ushindi

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Baghdad - Ayatollah Sayyid Yasin Musawi, Imamu wa Ijumaa wa Baghdad, katika hotuba yake usiku wa Jumanne (30 -25- 2025) wakati wa maadhimisho ya kumbukumbu ya kwanza ya shahada ya Sayyid Hassan Nasrallah, yaliyofanyika katika Maidan al-Shuhada kwa mahudhurio makubwa ya wananchi, mahujaji wa haram ya Imam Ridha (a.s) na wanaharakati wa mhimili wa muqawama, alitoa ufafanuzi kuhusu nafasi ya Shahidi Nasrallah na ujumbe wa kistratejia wa mhimili wa upinzani.

Ayatollah Musawi alieleza kuwa muendelezo wa njia ya muqawama ni kiunganishi cha dini, utamaduni wa jihadi na matarajio ya zuhur ya Imam Mahdi (a.t.f.s). Alisema kuwa Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah hakuwa tu kiongozi wa kitaifa bali pia mpangaji na muunganisha wa vikosi vya muqawama katika eneo.

Nafasi ya Nasrallah katika ujenzi wa mtandao wa muqawama

Ayatollah Musawi alibainisha kuwa nafasi ya Nasrallah katika kuunda mtandao wa muqawama kutoka Lebanon, Iraq, Syria, Yemen na maeneo mengine ya Kiarabu ilikuwa ni kiunganishi na mkombozi wa kijamii, ikikamilisha nafasi ya Shahidi Luteni Jenerali Qassem Soleimani; mmoja akihusika zaidi na uwanja wa operesheni na mwingine katika kuunganisha nadharia, wasomi na wapiganaji wa mstari wa mbele.

Aliongeza kuwa mshikamano huu na uratibu chini ya bendera ya Uwilaya (Wilayat al-Faqih) umeunda jeshi kubwa na la heshima kwa ajili ya umma wa muqawama.

Ubeberu - adui wa pamoja wa wanyonge na kizuizi cha haki

Imamu wa Ijumaa wa Baghdad alisisitiza kuwa ubeberu wa kimataifa ndio adui mkuu wa harakati za uhuru na mwamko wa mategemeo ya ki-Mahdawi, akisema kuwa siasa za kibeberu hazijawahi kuwa na uaminifu, bali huzungumza kwa lugha ya udanganyifu na hila.

Alionya kuwa maadui wa muqawama na Waislamu wa Kishia bado wapo, na mabadiliko ya viongozi au vyama katika dola za kibeberu hayabadilishi asili ya kisera na kisiasa ya mifumo hiyo.

Umoja – sharti la kupambana na siasa za ubeberu

Ayatollah Musawi alisisitiza kuwa umoja na mshikamano wa wanaharakati wote wa muqawama ni sharti kuu la ushindi, akionya kuwa mipaka ya kimadhehebu au kitaifa isipaswe kuzuia mshikamano wa kupinga ukoloni na dhulma.

Akinukuu vitisho vya viongozi wa Kizayuni dhidi ya Waislamu wa Kishia na vikosi vya muqawama, alisema kuwa changamoto hizi zina asili ya kimaumbile na za kimaisha, na zinaweza kuzuiliwa tu kupitia mshikamano wa kieneo na kuimarisha utiifu kwa Kiongozi wa Kiislamu (Walii Faqih).

Muqawama na maandalizi ya zuhur ya Imam Mahdi (a.f)

Ayatollah Musawi alitafsiri njia ya Shahidi Nasrallah kama mchakato wa kuandaa mazingira ya zuhur ya Imam Mahdi (a.f). Aliwaambia wananchi waliokuwepo kuwa: mapambano ya wananchi wa Iraq, Lebanon, Palestina na Yemen, yanapounganishwa na ufahamu wa Mahdawi na utiifu kwa malengo ya Imam Mahdi, huwa ni rasilimali muhimu na amana ya kihistoria.

Utiifu kwa Wali Faqih – msingi wa uimara na ushindi

Ayatollah Musawi alisisitiza juu ya utiifu kwa Kiongozi wa Mapinduzi, Ayatollah Ali Khamenei, akieleza kuwa hata Shahidi Nasrallah daima alikuwa anasisitiza kuwa mtiifu kwa Wali Faqih ndiyo siri ya mafanikio ya muqawama.

Aliongeza kuwa nafasi ya uongozi na uhusiano wa kivitendo na marjaʿiyya ya kidini na kisiasa ndiyo nguvu inayounda jeshi la muqawama na kuhakikisha mwendelezo wa njia na kufanikisha malengo ya muda mrefu.

Aidha, akirejea kumbukumbu ya shahada ya makamanda na wapiganaji wa mstari wa mbele, alisema kuwa shahada si mwisho, bali ni nguvu ya kuongeza uimara na mshikamano wa mhimili wa muqawama.

Ayatollah Musawi alisisitiza kuwa jina “Nasrallah” lina mizizi katika nusra ya Mwenyezi Mungu, na historia ya mapambano imethibitisha kuwa licha ya gharama kubwa, irada ya umma kuendeleza njia ya mashahidi na kufikia ushindi haitadhoofika kamwe.

Alionya kuwa maadui hawana tofauti kwa kubadilisha marais au serikali, kwani lengo lao kuu ni kudumisha maslahi ya kibeberu. Kwa hivyo, njia pekee ya kukabiliana na vitisho ni kuwa na maandalizi ya kudumu, kuimarisha nguvu za ulinzi na mshikamano wa kimkakati wa kieneo.