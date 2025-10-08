Gaza; Ardhi ya Mauaji Yasiyo ya Kawaida dhidi ya Watoto - Kila Dakika 17, Mtoto Huuwawa au Kupoteza Uwezo Fulani wa Mwili

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Ukanda wa Gaza sasa si tu uwanja wa vita, bali umegeuka kuwa kaburi la ndoto za watoto. Hali hii inatokea wakati vita vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza vinapoingia mwaka wa pili, na takwimu zinaonyesha janga la kibinadamu.

Mfuko wa Watoto wa Umoja wa Mataifa (UNICEF) umeeleza kuwa, kwa wastani, kila dakika 17 mtoto mmoja au huuawa au kupoteza uwezo fulani wa mwili, hali ambayo imeelezwa kuwa inashangaza na haikubaliki. Watoto wa Palestina wamekuwa waokolewa au kuwa yatima mara kwa mara, na pamoja na taabu ya njaa kali, wamezuiliwa kupata mahitaji muhimu ya kimsingi, ikiwa ni pamoja na vifaa vya incubator kwa ajili ya watoto wachanga waliyozaliwa mapema. Hizi takwimu zinaonyesha ukali wa hatari zinazokabili kizazi kijacho cha Palestina.

Ricardo Pierres, msemaji wa UNICEF, katika mkutano wa waandishi wa habari wa Umoja wa Mataifa huko Geneva alisema kuwa karibu miaka miwili sasa watoto wamelipa bei kubwa zaidi katika mgogoro huu.

Msemaji huyo aliongeza kuwa, “watoto wanakabiliwa na majeraha makubwa ya kimwili na kisaikolojia, wakiwa yatima au waokolewa mara kwa mara, na wanakumbana na hofu ambazo hakuna mtoto anayepaswa kuona au kupitia.”

UNICEF pia imeeleza kuwa inasapoti juhudi za Marekani za amani, lakini inatoa onyo kwamba bomu na mashambulizi ya anga yanaendelea kaskazini na kusini mwa Gaza.

Shirika hilo pia limeonya kuhusu kuzuia mara kwa mara kwa upatikanaji wa misaada ya kibinadamu. Pierres alibainisha kuwa vifaa vya incubator na mashine za kupumua kwa watoto wachanga waliyozaliwa mapema vimezuiliwa, licha ya umuhimu wake mkubwa.

Aliongeza kuwa mtoto mmoja kati ya watano wanaozaliwa Gaza ni mtoto mchanga sana, na hivyo wanaotumia mashine za oksijeni ili kuendelea kuishi. UNICEF bado inasubiri kibali cha kupeleka vifaa muhimu vya matibabu kutoka kaskazini hadi kusini mwa Gaza, licha ya maombi ya mara kwa mara.

Kutoka tarehe 7 Oktoba 2023 (15 Mehr 1402), utawala wa Kizayuni kwa msaada wa Marekani umeanzisha vita vinavyoharibu dhidi ya wakaazi wa Gaza, vinavyosababisha maelfu ya vifo na majeraha, hasa kwa wanawake na watoto, pamoja na uharibifu mkubwa wa miundombinu na njaa hatari.

UNICEF iliripoti awali kuwa watoto 13,000 Gaza wanakabiliwa na utapiamlo mkubwa, na kuwa kiwango cha utapiamlo wa watoto katika mwezi wa Agosti 2025 kilipita kiwango cha rekodi ya Julai.