Makubaliano Kuhusu Mwisho wa Vita Hayamaanishi Mwisho wa Hali Mbaya ya Kibinadamu Gaza +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kuna haja ya msaada wa kibinadamu mara moja katika ukanda wa Gaza, na kukarabati wa miundombinu, upatikanaji wa dawa na chakula, maji safi ya kunywa, na umeme - mambo ambayo mengi yameharibika au kuangamizwa kutokana na vita iliyodumu kwa muda wa miaka miwili.

Zaidi ya hayo, madhara ya kisaikolojia na kijamii ya vita kwa raia - ikiwemo watoto waliopoteza wazazi wao au waliokimbia makazi yao - hayawezi kutatuliwa kwa makubaliano ya kisiasa peke yake.

Masuala kama kuondolewa kwa vikwazo, upatikanaji usio na kizuizi wa barabara za mipaka kwa ajili ya kuingiza msaada, uwajibikaji wa haki za binadamu, na kuhakikisha heshima ya sheria za kimataifa za vita, lazima yafanyike kwa vitendo na si kwa maneno tu.

Uchambuzi zaidi

1_Tofauti Kati ya Makubaliano ya Kisiasa na Hali Halisi ya Uwanja wa Vita: Mara nyingi makubaliano ni ya juu juu tu au hatua zake za utekelezaji ni changamano, hivyo changamoto zitaendelea hadi pande zote zitimize ahadi zao.

2_Mgogoro wa Kibinadamu wa Kimuundo: Uharibifu mkubwa wa miundombinu ya miji, vituo vya afya, mitandao ya umeme na maji umefanya maisha ya kila siku kuwa magumu; kurejea katika hali ya kabla ya vita kunahitaji muda, rasilimali za kifedha, na mapenzi ya kimataifa.

3_Madhara ya Kisaikolojia na Kijamii: Watoto, vijana na familia wamepitia matukio ya kusikitisha ambayo athari zake zitaendelea kwa miaka; mshtuko wa vita, kupoteza wapendwa wao na kimbilio Lao, haviwezi kutibiwa kwa urahisi.