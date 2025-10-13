Sharm el-Sheikh: Dunia Iliyo Pinduliwa na Mashujaa wa Uongo / Maonyesho ya Amani kwa Ajili ya Kukwepa Haki

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Wakati vyombo vya habari duniani, hasa vya Magharibi, vimeelekeza macho yao katika mkutano wa Sharm el-Sheikh, takwimu rasmi za hivi karibuni zinaonesha kuwa watu 67,869 ndio waliouawa au kujeruhiwa katika mauaji ya halaiki yaliyofanywa na utawala wa Kizayuni huko Gaza.

Hata hivyo, viongozi wa Magharibi — akiwemo Rais wa Marekani — wameanza kuzungumzia “mwisho wa vita” na kujionyesha kama “waokozi wa amani”. Ni haohao waliokuwa washirika wakuu wa maafa hayo, sasa wakijaribu kuunda picha ya “amani” ili kujisafisha kutokana na lawama.

Amani kwa Ajili ya Kukwepa Haki

Mkutano wa Sharm el-Sheikh umehudhuriwa na watu kama Donald Trump, Emmanuel Macron, na viongozi wengine wa Magharibi ambao kwa hakika ni washirika wa mauaji ya halaiki ya Gaza.

Wanakutana kuzungumzia “utulivu na amani”, lakini lugha zao laini za kidiplomasia ni jaribio la kufuta wajibu wao na kujiepusha na mashtaka kwa nafasi yao katika uharibifu wa Gaza.

Gaza: Jiji Lisilo na Ulinzi Wala Uhai

Katika uhalisia, Gaza imegeuka kuwa jiji lililoharibiwa kabisa.

Ripoti huru zinaonyesha kwamba asilimia 10 ya wakaazi wameuawa au kujeruhiwa, wengi wakiwa wamepoteza makazi yao. Miili mingi bado ipo chini ya vifusi, na idadi halisi ya wahanga ni kubwa zaidi kuliko takwimu rasmi.

Hakuna tena majengo - ni mabaki ya vumbi na mahema tu. Tofauti pekee kati ya leo na miezi iliyopita ni ukimya bila mabomu, lakini chini ya utulivu huo, bado kuna harufu ya uharibifu na maumivu.

Majeraha Yanayozidi Kifo

Si miundombinu pekee iliyoharibiwa, bali jamii yenyewe imeporomoka.

Vizazi vingi vimefutika, watoto maelfu wamebaki yatima na bila makazi, na nafsi ya kijamii ya watu imevunjika vipande.

Watu huenda wamepona na kifo, lakini wanakabiliwa na maisha yasiyo na matumaini. Hakuna tiba inayoonekana kwa majeraha haya ya kijamii na kisaikolojia.

Dunia Iliyo Pinduliwa na Mashujaa wa Uongo

Katika uwanja wa siasa, tunashuhudia kupinduliwa kwa majukumu ya kweli.

Serikali zilezile zilizotoa silaha kwa utawala wa Kizayuni na kuzima sauti za waandamanaji, sasa zimevaa vazi la “wapatanishi wa amani”.

Donald Trump anapongezwa kwa “upatanisho uliofanikiwa” - ilhali yeye ndiye aliyepandikiza mbegu za maafa haya kupitia sera zake.

Ni kubadilishwa kwa ukweli: wauaji wanajionyesha kama waokozi.

Amani kama Njia ya Kusahaulisha

Mkutano wa Sharm el-Sheikh hauakisi amani, bali unasimama kama alama ya kusahaulisha uhalisia.

Amani isiyo na haki, uwajibikaji, na uchunguzi wa uhalifu, siyo amani bali ni mwendelezo wa vita kwa lugha nyingine.

Ni jitihada ya kufuta kumbukumbu ya dunia kuhusu maafa ambayo mamilioni ya watu waliyaona.

Bila haki, amani inakuwa uongo.