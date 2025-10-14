Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa zaidi ya miongo minne, sera za Marekani dhidi ya Iran hazijawahi kubadilika kutoka katika mtindo wa shinikizo, vikwazo, na vitisho. Kuanzia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1953 hadi uamuzi wa Rais Trump kujiondoa kwenye makubaliano ya nyuklia (JCPOA), kuanzia marufuku ya mafuta ya miaka ya 1990 hadi vikwazo vya kibenki vya sasa, lengo limekuwa moja tu - kuzuia kuinuka kwa Iran.

Hata hivyo, hali halisi ya leo inaonyesha kinyume chake: Iran imejibadilisha kuwa taifa linalojitegemea, likiegemea nguvu zake za ndani na uwezo wa wazawa wake. Kila mara Washington ilipozidisha shinikizo, Tehran iligundua njia mpya ya kusonga mbele.

Tangu ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu, vikwazo vimekuwa kama kivuli cha sera za Marekani dhidi ya Iran. Kila rais wa Marekani — kuanzia Carter hadi Biden, na kutoka Obama hadi Trump — aliingia madarakani kwa sura tofauti lakini akiwa na mtazamo uleule wa kizamani: kuizuia Iran huru na kuipokonya nafasi yake ya kuwa nguvu ya eneo.

Matokeo yake, hata hivyo, yamekuwa ya ajabu — ukuaji mkubwa wa uwezo wa ndani wa Iran.

Katika kipindi ambacho hata uagizaji wa dawa kwa wagonjwa mahututi ulizuiwa na Washington, Iran ilijitegemea katika utengenezaji wa dawa. Wakati hata vipuri vya ndege vilipigwa marufuku, wataalamu wa Iran walitengeneza ndege zisizo na rubani (drones) ambazo leo ni kiungo muhimu katika usalama wa eneo. Kuanzia teknolojia ya makombora hadi sayansi ya nano, kutoka uhandisi wa nyuklia hadi ubunifu wa kitabibu — yote haya yamepatikana si kwa msaada wa Magharibi, bali kupitia mashinikizo na vikwazo.

Vikwazo vilikusudiwa kuinyima Iran ushirikiano wa kimataifa, lakini matokeo yakawa tofauti. Wakati Washington ilipokuwa ikijaribu kuikata Iran na dunia, shinikizo hilo hilo liliisukuma Tehran kufungua njia mpya za ushirikiano na Mashariki, majirani zake, na nchi za Kusini mwa Dunia (Global South). Leo, Iran iko si tu katika moyo wa mtandao wa nishati wa Mashariki ya Kati, bali pia ni mchezaji muhimu katika siasa za Asia, Caucasus, na Ghuba ya Uajemi.

Magharibi bado inakataa kutambua ukweli kwamba vikwazo vinapodumu kwa muda mrefu, havibaki tena silaha za kulazimisha bali hugeuka kuwa nyenzo za kustahimili na kuhimili hali ngumu. Miaka ya vikwazo imeifundisha Iran kubadilisha muundo wa uchumi wake kulingana na uhalisia huo - kuunda njia za kifedha zisizo za Kimagharibi, kupanua biashara ya kikanda kwa kutumia sarafu za ndani, kukuza “uchumi wa kustahimili mashinikizo (resistance economy)”, na kuanzisha viwanda vya ndani.

Tehran ya leo sio mji uliotengwa, bali ni kitovu cha uchumi kinachochangia kubadilisha mifumo ya biashara ya kimataifa.

Vita vya siku 12 vilivyoanzishwa na Israel dhidi ya Iran vilikuwa nukta ya mabadiliko katika mizani ya nguvu za eneo. Kwa kibali cha baadhi ya mataifa ya Magharibi, Tel Aviv ilijaribu kutoa pigo la kijeshi, lakini majibu ya Iran kupitia makombora na ndege zake zisizo na rubani yalionyesha wazi jambo moja: chaguo la kijeshi dhidi ya Iran halipo tena. Uwezo wa Iran wa kujilinda na kuzuia adui - matokeo ya miaka ya vikwazo na vitisho - umeihakikishia kwamba usalama wake hautaweza kutegemea wengine, bali lazima ujengwe kutoka ndani.

Wapinzani walipotambua hawawezi kuishinda Iran kijeshi, walirudia tena mkakati wao wa zamani - vita vya kiuchumi. Lakini kwa mara nyingine, walikosea hesabu. Jamii ya Kiirani imejifunza kubuni na kuishi chini ya shinikizo. Uzoefu wa vikwazo vya miaka iliyopita umeunda utamaduni wa kitaifa wa ustahimilivu - tabia ya taifa inayogeuza kila mshtuko wa kiuchumi kuwa fursa mpya ya kujijenga upya.