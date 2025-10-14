Trump Aondoka Mashariki ya Kati Bila Kujibu Maswali Muhimu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Wakati macho ya dunia yote yalikuwa yameelekezwa kwenye mkutano wa kimataifa uliokuwa unafanyika katika mji wa kisiwa cha pwani, Sharm el-Sheikh, Misri, matumaini yalikuwa ni kwamba Donald Trump, Rais wa Marekani, atafafanua mpango wake wa amani katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, aliacha eneo hilo bila kujibu maswali yaliyoibuliwa kabla ya kuwasili kwake.

CNN Kiarabu iliripoti kuwa hatua ya kwanza ya mpango wa Trump kuhusu Gaza siku ya Jumatatu iliambatana na mafanikio ya kiasi; miongoni mwa mafanikio hayo ni kuachiliwa kwa mateka na wafungwa wa Kipalestina kutoka magereza ya Israel na kusimamishwa kwa mapigano Gaza. Hata hivyo, hatua ya pili, ambayo inahusisha kuondoa silaha za Hamas na kuweka muundo wa utawala Gaza, bado haijaanza mazungumzo na ipo katika hali ya ukosefu wa uwazi.

Miongoni mwa maswali muhimu ambayo hayakujibiwa ni:

1- Hatua inayofuata katika mazungumzo kuhusu Gaza itakuwa vipi?.

2- Ni nchi gani au kikundi cha kimataifa kitakuwa na jukumu la kudumisha amani na jukumu lake ni nini?.

3- Je, siku moja taifa huru la Palestina litaundwa?.

Kufanyika haraka kwa mkutano huu kunaonyesha juhudi za nchi za Kiarabu kudumisha uhusiano wa kidiplomasia na kushirikisha Trump katika mchakato wa mazungumzo. Hata hivyo, ukosefu wa uwazi ulitawala; kutoka kwenye mipango isiyokuwa imefahamika ya Trump hadi orodha ya washiriki wasiokuwa wazi.

Wahabari wa kimataifa walikumbana na changamoto kupata ruhusa ya kushiriki, na orodha ya mwisho ya washiriki ilikuwa ya kuchanganya. Miongoni mwa waliokuwa pale walikuwa Rais wa FIFA, Waziri Mkuu wa Hungary, na ujumbe kutoka Paraguay, lakini viongozi wa nchi zinazokumbwa na migogoro ya kikanda walikosekana. Misri ilitangaza kuwa Waziri Mkuu wa Israel atashiriki, lakini baadaye Netanyahu alitangaza kuwa hatashiriki.

Trump pia alikosea kwa kushangaza, alipomtaja Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu, wakati hakuwepo. Vilevile, kutokuwepo kwa Mohammed bin Salman, Mrithi wa Kiti cha Enzi cha Saudi, kulivutia macho na kuibua mashaka kuhusu kiwango cha msaada wa kikanda kwa mpango wa Trump.

Mojawapo ya mambo ya kushangaza usiku wa mkutano ilikuwa kukutana na kushikana mikono kati ya Mahmoud Abbas, Rais wa Mamlaka ya Kiutawala wa Palestina, na Trump; mtu ambaye wiki chache zilizopita visa yake vya Marekani vilifutwa na alikatazwa kushiriki kwenye Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa huko New York.

Licha ya ukosefu huu wa uwazi, matokeo muhimu zaidi ya mkutano huenda ikiwa ni hati iliyosainiwa na Trump na wasuluhishi; hati ambayo Rais wa Marekani alijumuisha ahadi yake ya kumaliza vita Gaza kwa maandishi.

Mwisho, ingawa maelezo ya kina bado hayajafahamika, angalau sasa kuna ahadi rasmi ya kumaliza vita.