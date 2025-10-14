Ushambulizi wa wanajeshi wa Israeli dhidi ya nyumba za waliokuwa mateka waliotolewa huru katika Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Kufuatia kuachiliwa kwa wingi kwa wafungwa wa Kipalestina katika muktadha wa makubaliano ya kubadilishana kati ya Harakati ya Mapambano ya Kiislamu (Hamas) na serikali ya Israel, vikosi vya kikoloni vilivamia usiku wa jana na asubuhi ya leo maeneo mbalimbali ya Ukingo wa Magharibi, na kufanya ukaguzi wa nyumba za baadhi ya waliokuwa mateka waliotolewa huru.

Kulingana na ripoti za mitaa, wanajeshi wa Israeli walivamia miji ya Tubas, Tulkarm, Qalqilya, na maeneo ya Tamun, Roujib, Rafeedia, pamoja na kambi za wakimbizi Askari na Dheisheh huko Nablus na Betlehemu.

Katika mji wa Ramallah, nyumba ya mmoja wa waliokuwa mateka waliotolewa huru katika mtaa wa Ain Misbah ilifanyiwa ukaguzi na pia kuharibiwa. Pia, kambi ya Qalandiya kaskazini mwa Jerusalem ilishuhudia doria za wanajeshi wa Israeli katika mitaa na barabara.

Shirika la Msaada wa Harakati ya Kisura ya Palestina (Palestine Red Crescent) liliwajulisha kuwa katika mashambulizi haya, Palestina wawili katika mji wa Anabta na kambi ya Dheisheh walipigwa risasi na kujeruhiwa.

Katika mkoa wa Hebron (Al-Khalil), vikosi vya kikoloni vilivamia eneo la Maqbara Al-Ras, na kwa kutumia kizuizi cha kiusalama, walizuia wanafunzi kufika shule. Aidha, katika mtaa wa Khallet Al-Lubayd mashariki mwa Azna, nyumba moja ilibadilishwa kuwa kituo cha kijeshi.

Jumapili iliyopita, wananchi wa Ukingo wa Magharibi walikumbatia kwa shauku kubwa wafungwa hao waliotolewa huru, lakini vikosi vya kikoloni vilivamia nyumba za baadhi yao na kuzuia familia kuendesha sherehe yoyote au shughuli za vyombo vya habari.

Kulingana na taarifa za Mamlaka ya Wafungwa na Klabu ya Wafungwa wa Kipalestina, serikali ya Israel iliwachilia huru wafungwa 1,968 Jumatatu; miongoni mwao 250 walikuwa wenye hukumu za kifungo cha maisha na hukumu nzito, na 1,718 walikuwa wafungwa wa Ukanda wa Gaza waliokamatwa wakati wa vita vya hivi karibuni.

Hatua hizi za kijeshi zinafanyika wakati umma wa Palestina bado ukisubiri dhamana za kiusalama kwa ajili ya waliotolewa huru na familia zao.