Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mohsen Qaraati, Rais wa Jeshi la Taifa la Kuendesha Sala, katika sherehe ya kuadhimisha Wiki ya Uhusiano kati ya Wazazi na Walimu, iliyohudhuriwa na baadhi ya walimu, wasimamizi, wazazi na wanafunzi-walimu wa Chuo cha Walimu, alirejelea jukumu muhimu la familia na shule katika kuunda imani za kidini, na kusema:

"Mtazamo wetu kwa mtoto unapaswa kuwa wa kuangalia kama kitu kilichopewa kwa hifadhi. Mwenyezi Mungu amempa mtoto mzazi na mwalimu kama kitu kilichopewa kwa hifadhi, ili wamfundishe njia ya imani na maadili."

Aliongeza: "Malezi ya kidini na maadili yanapaswa kuanza nyumbani na kuimarishwa shuleni. Ikiwa familia na shule zitashirikiana, matatizo mengi ya malezi na maadili ya jamii yataweza kutatuliwa. Sala ni ishara ya afya ya roho na kumbukumbu ya Mungu, na inapaswa kuamshwa katika mioyo ya vijana kwa upendo, hoja na mfano wa kuigwa."

Hujjatul-Islam Qaraati, akisisitiza umuhimu wa jukumu la walimu na wanafunzi-walimu wa Chuo cha Walimu katika malezi ya kizazi kijacho, alisema: "Mwalimu lazima awe mfano wa imani na matendo. Chuo cha Walimu kinapaswa kuwa kituo cha kumlea walimu wamoja, wema na wenye ufahamu, ili waweze kumfahamishe kizazi kijacho mafundisho ya dini."

Akirejelea mazingira ya mitandao ya kijamii na athari yake kwa vijana, alisema: "Mitandao ya kijamii, ikiwa itumike kwa usahihi, inaweza kuwa chombo cha kueneza dini na maadili; lakini ikiwa itaachwa bila udhibiti, ni tishio kwa imani ya vijana. Katika mazingira haya, ujumbe wa dini unapaswa kufikishwa kwa njia rahisi, ya kuvutia na kueleweka."

Rais wa Jeshi la Taifa la Kuendesha Sala aliongeza kuwa malezi ya kidini yanahitaji uvumilivu, upendo na uthabiti, na akasisitiza: "Haiwezekani kutarajia vijana kuwa wafuasi wa sala kwa siku moja tu; malezi ni mchakato wa taratibu na unapaswa kuambatana na mazungumzo, motisha na heshima."

Akitoa shukrani kwa walimu na familia, alisisitiza upanuzi wa mafunzo ya ujuzi wa malezi na dini, na kusema: "Ikiwa familia, shule na Chuo cha Walimu vitashirikiana, tunaweza kulea kizazi ambacho kitaishi kwa imani, kitakuwa na uwajibikaji na kuweza kujenga mustakabali wa taifa."