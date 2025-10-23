“Iwapo kitovu cha mgawanyiko kitaundwa kati ya taifa na serikali, msingi wa mfumo utadhurika”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- kikao cha kila wiki cha mafunzo ya maadili kilichofanyika katika Msikiti Mkuu wa Qom chini ya Ayatullah al-Udhma Javadi Amoli, kilihudhuriwa na watu kutoka tabaka mbalimbali za jamii.

Ayatullah Javadi Amoli, akiendelea na tafsiri ya Nahj al-Balagha na uchambuzi wa maneno mafupi 183 ya Amiri Muminin (a.s) yenye maana ya: “Hakuna madai mawili yanayopingana isipokuwa moja yao ni uongo”, alisema:

Kila mahali ambapo kuna tofauti ya madai, moja kati ya hizo ni batili, kwa sababu haipatikani haki mbili zinazopingana. Hata Waislamu wawili wa kweli na wenye safi, hawapingani.

Alibainisha aina mbili za mgawanyiko:

Mgawanyiko unaotokana na urithi au msitari wa jukumu (khilafah), ambao ni rehema, mfano tofauti za asili katika mfumo wa ulimwengu kama usiku na mchana. Hali hii si mgongano bali ni mrithi na mtiririko. Mtume pia alisema: “Tofauti ya ummah ni rehema”, ikimaanisha mshikamano na ushirikiano katika jamii ya Kiislamu. Mgawanyiko unaotokana na upinzani, ambao ni chanzo cha uduzi na upotevu, na ukipelekea migongano kati ya watu au makundi, ni kuelekea mbali na njia ya Mwenyezi Mungu.

Alitaja pia barua za Amiri Muminin kuhusu maafisa wa serikali na kusisitiza kuwa: Iwapo kitovu cha mgawanyiko kitaibuka kati ya serikali na taifa, msingi wa mfumo utadhurika. Iwapo kiongozi atakuwa na wavurugiko kati ya matakwa yake ya kimaakili na tamaa za nafsi, ataondoka mbali na haki.

Ayatullah Javadi Amoli alibainisha maneno ya Amiri Muminin katika barua ya 59 ya Nahj al-Balagha: “Iwapo mapenzi ya walinzi hayatafanana na tamaa zao za ndani, haki haitatimizwa.”

Hii inamaanisha kwamba mtu ambaye moyo na akili yake haviko sawa, hawezi kuwa mnyenyekevu na wa haki, na anaweza kuharibu jamii.

Aliongeza:

1- Iwapo haki itatimizwa, serikali itadumu; lakini iwapo viongozi hawatazingatia haki, maneno yanakuwa ya upotoshaji, dalili za dhulma zitaonekana, na dini itadhurika.

2- Wajibu wa viongozi ni kutumia uwezo wao wote kutekeleza haki na kuhakikisha amani ya wananchi, na kutoa ahadi za kweli kwa wananchi. Hii ni njia ya jihad katika kuhifadhi mfumo.

Akirejelea hadithi ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) kuhusu maana ya jihad: Jihad si tu katika vita bali pia katika jitihada za ndani. Kila mtu anayeweka juhudi za kulinda mfumo, heshima na uchumi wa taifa, kupunguza gharama za maisha, na kutatua matatizo ya wananchi, yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu na atapata thawabu kama shahidi.

Mwisho, Ayatullah Javadi Amoli alisema: Iwapo viongozi na wananchi wote watakuwa na nia safi na kufanya kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, khairi na baraka vitatimia katika jamii, na mfumo wa Kiislamu utaimarishwa kwa haki na unyenyekevu.