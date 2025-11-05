Hatari ya kusambaratika Kwa Mfumo wa Afya wa Syria Chini ya Utawala wa al-Jolani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, afisa mwandamizi wa Shirika la Afya Duniani (WHO) ametangaza kuwa takribani watu milioni 7.4 nchini Syria wamepoteza upatikanaji wao wa dawa na huduma za afya, huku vituo 417 vya tiba vikikumbwa na matatizo kutokana na kupunguzwa kwa bajeti tangu katikati ya mwaka huu.

Christina Petisky, mkuu wa ofisi ya uwakilishi wa WHO nchini Syria, alisema kuwa vituo 366 vya afya vimepunguza huduma zao au vimesitisha kabisa shughuli zao.

Alionya kuwa Syria inapopita kutoka hatua ya dharura kuelekea kipindi cha ujenzi upya, pengo hatari la mpito limejitokeza, kwani misaada ya kibinadamu inaendelea kupungua kabla ya mifumo ya kitaifa kuchukua udhibiti kamili wa huduma.

Akizungumza kwa njia ya video kutoka Damascus katika mkutano wa mashirika ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Petisky alifafanua kuwa katika kipindi cha miezi miwili pekee, zaidi ya kesi 210,000 za rufaa za matibabu na wagonjwa wa dharura 122,000 hazikuhudumiwa; wanawake 13,700 walijifungua bila usaidizi wa wataalamu wa afya, na watu 89,000 walinyimwa huduma za afya ya akili.

Ujenzi upya wa mfumo wa afya wa Syria katika mazingira magumu

Petisky aliongeza kuwa kwa sasa, asilimia 58 pekee ya hospitali na asilimia 23 ya vituo vya afya vya msingi nchini Syria vinatoa huduma kwa uwezo kamili.

Alisisitiza kuwa uhaba sugu wa dawa, umeme na vifaa umeufanya mfumo wa afya kuwa dhaifu na usiotabirika.

Licha ya ahadi za utawala wa Jolani na kuandaliwa kwa mpango wa kitaifa wa miaka miwili wa afya, alisema kuwa mahitaji yanaendelea kuongezeka.

Kwa mujibu wake, ukame, upungufu wa maji safi ya kunywa na udhaifu wa mfumo wa maji taka vimechangia kusambaa kwa magonjwa kama kipindupindu, ugonjwa wa ngozi wa “leishmaniasis”, viroboto na upele. Aidha, tatizo la kukatika mara kwa mara kwa umeme linatishia kuhatarisha mnyororo wa uhifadhi wa chanjo, upigaji wa maji na shughuli za hospitali.

Kwa takwimu za WHO, takribani watu milioni 3 wanaishi katika maeneo nchini Syria yanayokabiliwa na uhaba wa dawa, wafanyakazi wa afya na miundombinu duni, jambo linaloongeza mzigo mkubwa kwa mfumo wa afya ulio tayari katika hali tete.

Mgogoro wa kifedha na tahadhari ya kuporomoka kwa mfumo wa afya

Petisky alielezea hali ya kifedha kuwa tete na ya kutisha, akibainisha kuwa bajeti inayohitajika na WHO kwa ajili ya Syria kwa mwaka 2025 ni takribani dola milioni 141.5, lakini hadi mwezi Oktoba uliopita, dola milioni 77 bado hazijapatikana.

Alionya kuwa bila ufadhili endelevu na wa muda mrefu, kuna uwezekano mkubwa kwamba mfumo wa afya wa Syria utaporomoka kabisa, wakati ambapo dalili za matumaini zilianza kuonekana.

Mwisho, alisisitiza: “Kudumisha huduma za afya leo ni kujenga daraja kuelekea Syria ya kesho.”