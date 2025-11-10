Msimu wa Mizeituni Umekuwa Msimu wa Mauaji katika Ukingo wa Magharibi | Ukandamizaji na mashambulizi ya wakoloni wa Kizayuni yaongezeka kwa ukatili

Kwa mujibu wa Taarifa ya Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA-, vitendo vya ukatili na mashambulizi ya wakoloni wa Kizayuni katika Ukingo wa Magharibi vimeingia katika hatua mpya, vilivyopangwa na kutekelezwa kwa lengo la kuua, kutisha na kuwazuia wakulima, waandishi wa habari na wanaharakati wa kimataifa. Haya yote yanaendelea chini ya ukimya wa jumuiya ya kimataifa na ushirikiano wa wazi wa jeshi la utawala vamizi wa Israel.

Mashambulizi dhidi ya wakulima wa Palestina wakati wa mavuno ya mizeituni

Katika tukio la hivi karibuni, wakoloni wa Kizayuni walishambulia wakulima wa Palestina waliokuwa wakivuna mizeituni katika eneo la Jabal Qamas, mjini Beita, na kuwajeruhi vibaya kadhaa kati yao pamoja na waandishi wa habari.

Miongoni mwao ni mpiga picha wa shirika la habari la Reuters, ambaye alishambuliwa kwa fimbo nzito kichwani kwa nia ya kumuua. Alinusurika kifo kutokana na kofia ya usalama aliyokuwa amevaa na mwingilio wa mshauri wa usalama aliyekuwa naye. Katika shambulio hilo, waandishi wa habari sita na zaidi ya watu kumi wengine, wakiwemo wakulima na wanaharakati wa kimataifa, walijeruhiwa.

Ushuhuda wa walioshuhudia tukio hilo

Mundhir Amira, mwanaharakati wa Kipalestina, alisema kuwa takribani wakoloni 50 walishiriki katika shambulio hilo, wakawazunguka wakulima kutoka pande kadhaa na kuwapiga kwa ukatili.

Amira alisema: “Walikuja wakiwa na mpango kamili wa kuua. Raneen Sawafteh alipigwa kikatili, lakini kutokana na vifaa vyake vya usalama, aliokoka kifo.”

Amira pia alikumbusha tukio lingine lililotokea mwanzoni mwa msimu wa mavuno ya mizeituni huko Beita, ambapo baada ya kujiondoa kwa muda, wakoloni walirudi na kushambulia familia ya Kipalestina, wakaunguza magari yao na kuvunja miti ya mizeituni.

Akaongeza kuwa wakoloni hao sasa wamekuwa vikundi vilivyo na mpangilio maalum, vyenye lengo la kutisha wananchi, kushambulia nyumba, kuchoma mashamba na mali, pamoja na kulenga waandishi wa habari na wanaharakati wa kimataifa.

Mashambulizi yaliyosambaa kote Ukingo wa Magharibi

Jana, wakoloni wa Kizayuni walifanya mashambulizi kadhaa katika maeneo tofauti ya Ukingo wa Magharibi, ikiwemo:

Kuchoma nyumba katika kijiji cha Abu Falah ,

, Kukata miti ya mizeituni katika kijiji cha Deir Jarir ,

, Kuiba mazao ya mizeituni katika Aqraba ,

, Na kujeruhi watu saba katika mkusanyiko wa Al-Ma’azi, kaskazini mwa Quds (Yerusalemu).

Gazeti la Yedioth Ahronoth liliripoti kuwa polisi ya Israel inadaiwa kuchunguza matukio hayo, lakini hakuna hata mmoja wa wahusika aliyekamatwa.

Tangu kuteuliwa kwa Itamar Ben-Gvir kama Waziri wa Usalama wa Ndani, kukamatwa kwa wakoloni wenye vurugu kumezorota sana, huku Waziri wa Usalama wa Taifa, Yisrael Katz, akiamuru kusitishwa kwa sera ya kukamatwa kwa dharura (administrative detention) dhidi ya Wayahudi.

Takwimu za Umoja wa Mataifa na mashirika ya Palestina

Umoja wa Mataifa (UN) umetangaza kuwa katika mwezi wa Oktoba pekee, mashambulizi ya wakoloni wa Kizayuni yalifikia visa 264 — idadi kubwa zaidi katika kipindi cha miongo miwili.

Mashambulizi hayo yamesababisha:

Kukoseshwa makazi kwa zaidi ya Wapalestina 3,200 ,

, Kifo cha idadi fulani ya raia ,

, Kujeruhiwa kwa mamia , na

, na Kupotea kwa vyanzo vingi vya riziki, hasa katika sekta ya kilimo cha mizeituni.

Aidha, Kamati ya Upinzani Dhidi ya Ukuta na Makazi ya Wakoloni imerekodi mashambulizi 278, yakiwemo vipigo, kukamatwa kiholela, vizuizi vya usafiri, vitisho, na mashambulizi ya risasi za moja kwa moja.

Msimu wa mavuno ya mizeituni - ishara ya amani na ustawi kwa Wapalestina - umegeuzwa na utawala wa Kizayuni kuwa msimu wa hofu, damu na uharibifu.

Chini ya ulinzi wa jeshi la Israel na kimya cha mataifa makubwa, wakoloni wa Kizayuni wanaendeleza sera ya kikatili ya kuwafukuza na kuwatisha Wapalestina, huku dunia ikitazama bila hatua madhubuti.