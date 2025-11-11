Mtandao wa Ujasusi wa Marekani na Israel Wavunjwa katika Mikoa Kadhaa ya Iran

Kwa umakini wa walinzi wasiojulikana wa Imam Mahdi (a.f), wanachama wa mtandao wa kijasusi na uhalifu wa usalama ulioongozwa na mashirika ya kijasusi ya Marekani na Israel wamekamatwa katika mikoa kadhaa ya Iran.

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) — ABNA — Idara ya Ujasusi ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) imetangaza kuwa imefanikiwa kuutambua na kuuvunja mtandao wa kijasusi uliokuwa ukiongozwa na vyombo vya ujasusi vya Marekani na Israel, baada ya kipindi cha ufuatiliaji na udhibiti wa kina wa taarifa.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa utawala wa Kizayuni (Israel), kama wakala wa Marekani katika eneo hili, baada ya kushindwa katika vita vya siku 12, ulijaribu kufidia kushindwa huko kwa kuanzisha vitendo vya kuvuruga usalama ndani ya Iran.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mtandao huu wa waagizwaji wa uovu ulipangwa kutekeleza shughuli za kuhujumu usalama wa taifa katika nusu ya pili ya msimu wa vuli mwaka 1447H / (2025).

Kwa hatua za haraka na za kiakili za walinzi wa Imam Mahdi (a.f), wanachama wote wa mtandao huo wamekamatwa katika mikoa kadhaa ya Iran.