Sheikh Ikrimah Sabri, khatibu wa Msikiti wa Al-Aqsa, atafikishwa kwenye mahakama!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Mahakama ya Quds iliyo chini ya Kizayuni leo (Jumapili) imetoa uamuzi unaoashiria kwamba kesi dhidi ya Sheikh Ikrimah Sabri, khatib wa Msikiti wa Al-Aqsa, itafanyika siku ya Jumanne ijayo. Uamuzi huu umetolewa baada ya shtaka la Mwanasheria wa Serikali ya Kizayuni dhidi yake.

Mashtaka yaliyowekwa dhidi ya Sabri ni pamoja na "kuhamasisha ugaidi"; mamlaka za Kizayuni zinasema kwamba Sabri amempongeza kikosi cha upinzani wa Palestina katika hotuba zake za umma na khutuba zake. Mfano mmoja ni hotuba yake katika ibada ya kuomboleza Adi Al-Tamimi katika kambi ya Shufat na Raed Hazem katika Jenin mwaka 2022. Aidha, ameshtakiwa kwa kutoa rambirambi kwenye Sala ya Ijumaa ya Msikiti wa Al-Aqsa kufuatia kifo cha Ismail Haniyeh, kiongozi wa Hamas.

Khalid Zabarqa, wakili wa Sabri, ameeleza kwamba mashtaka haya ni sehemu ya “ufuasi wa kisiasa, kidini na kifikra” na kwamba mamlaka za Kizayuni haziridhiki na msimamo wa kidini na kisiasa wa Sabri na wanajitahidi kunyamazisha sauti yake.

Vilevile, vyombo vya habari vya Kizayuni vimeripoti kwamba Sabri ameshtakiwa si tu kwa kuunga mkono upinzani, bali pia kwa kusambaza ujumbe wa kupinga Israeli na "kuhamasisha vurugu". Ameshtakiwa kwa kudaiwa kumuita Ismail Haniyeh "shahidi" katika hotuba yake moja hivi karibuni Msikiti wa Al-Aqsa na kuomba msamaha kwake.

Rekodi ya kisheria ya Sabri pia inaonesha kwamba awali alikuwa chini ya ufuasi kutokana na kauli zake za kuunga mkono wapiganaji wa Palestina mwaka 2022.

Ripoti pia zinaonyesha kwamba mamlaka za Kizayuni wanakusudia kufutilia mbali uraia wake wa kudumu; Waziri wa Mambo ya Ndani wa utawala huo amezungumzia kuondolewa kwa ruhusa yake ya makazi.

Ikrimah Sabri ni mmoja wa watu wenye sauti muhimu kama mwakilishi wa upinzani na mzalishaji wa mshikamano katika jamii ya Palestina.