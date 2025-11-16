  1. Home
Shirika la Kiislamu la Myanmar limeonyesha shukrani zake kwa Mashia kutokana na mchango wao katika kukuza maelewano kati ya dini tofauti

16 Novemba 2025 - 21:20
News ID: 1751053
Katika hafla iliyofanyika asubuhi ya jana katika Hoteli ya Central Yangon, Myanmar, Taasisi ya Kiislamu ya Al-Azhar ya nchi hiyo ilitoa shukrani zake kwa wanachama wa jamii ya Shia kutokana na mchango wao katika kuimarisha mshikamano wa amani na maelewano kati ya Waislamu, pamoja na kukuza urafiki kati ya dini na tamaduni tofauti. Hujjatul-Islam Haji Masoom Ali alikabidhiwa Tuzo Maalumu ya Taasisi hiyo kwa niaba ya jamii ya Shia ya jiji la Yangon.

Kulingana na Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- katika sherehe iliyofanyika asubuhi ya jana katika Hoteli ya Central, jiji la Yangon, Myanmar, Taasisi ya Kiislamu ya Al-Azhar Myanmar ilitoa shukrani zake kwa baadhi ya wanachama wa jamii ya Shia kutokana na jitihada zao katika kuimarisha mshikamano wa kidini na kitamaduni. Sherehe hii iliongozwa na kufadhiliwa na Mufti Dkt. Mint Thin, Rais na Mkurugenzi wa Taasisi ya Kiislamu ya Al-Azhar Myanmar, na lengo lake lilikuwa kutambua mchango wa wanachama wa dini katika kukuza upendo na maelewano kati ya jamii za Waislamu.

Katika hafla hiyo, “Tuzo ya Ustadi katika Maendeleo ya Kijamii na Ustawi wa Kimaendeleo” ilitolewa kwa mwanachama mmoja wa Shia aliyekuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha mahusiano kati ya madhehebu ya Kiislamu na kuunda nafasi ya majadiliano na ushirikiano kati ya jamii mbalimbali. Waandaaji wa sherehe hiyo walisisitiza kuwa jitihada kama hizi ni muhimu kwa kuimarisha mshikamano katika jamii ya kiasili na kidini mchanganyiko wa Myanmar.

Vilevile, Hujjatul-Islam Haji Masoom Ali kutoka Msikiti wa Maghoul Shia Yangon, kwa niaba ya jamii ya Shia ya nchi hiyo, alikabidhiwa Tuzo Maalumu ya Taasisi ya Al-Azhar. Akipokea tuzo hiyo, alisisitiza umuhimu wa kuendeleza ushirikiano wa kidini na kitamaduni kati ya Waislamu na jitihada za kukuza mshikamano wa amani nchini Myanmar.

