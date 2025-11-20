Hizbullah: Ulegevu wa serikali ya Lebanon unaongeza ukatili wa Wazayuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Hizbullah imetoa taarifa kulaani jinai kubwa iliyofanywa usiku uliopita na utawala wa Kizayuni katika kambi ya wakimbizi ya Ain al-Hilweh, karibu na mji wa Sidon nchini Lebanon, ambayo ilisababisha kuuawa shahidi kwa Wapalestina 13 na kujeruhi wengine wengi.

Hizbullah imeongeza kuwa mashambulizi haya ya kinyama dhidi ya eneo lenye raia na watoto wasiokuwa na hatia ni uhalifu mpya unaoendeleza jalada lililojaa dhulma, ukatili na mauaji ya kimbari ambao utawala wa Kizayuni umeufanya dhidi ya watu wa Palestina, Lebanon na eneo zima.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, jinai hii ya umwagaji damu na uvamizi wa kinyama ni kukanyagwa kwa mamlaka ya Lebanon, pamoja na ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Azimio 1701 la Umoja wa Mataifa. Taarifa imeeleza kuwa adui anaendelea kufanya jinai zake kila siku kwa msaada na ushirikiano wa wazi wa serikali inayoungwa mkono na Marekani, na hata kwa mipango ya pamoja dhidi ya Lebanon na Palestina.

Hizbullah imesisitiza: Viongozi wa serikali ya Lebanon wanapaswa kufahamu kuwa kuonyesha ulegevu wowote mbele ya adui kutachochea tu ukatili wao na tamaa zao kupanuka zaidi; na hatua yoyote ndogo kuliko kiwango cha uhalifu uliofanywa itasababisha mashambulizi na mauaji zaidi ya utawala huo.

Muqawama wa Kiislamu wa Lebanon umeendelea kueleza kuwa wajibu wa kitaifa unahitaji serikali kuchukua msimamo thabiti na wa pamoja katika kukabiliana na jinai za Kizayuni na kuweka mazingira ya kuzuia uvamizi kwa kutumia njia zote zinazowezekana ambazo Lebanon inazo. Haya, imesema Hizbullah, ndiyo njia pekee ya kuangusha miradi ya adui na kulinda mamlaka na usalama wa Lebanon.

Katika hitimisho la taarifa hiyo, Hizbullah imeombea rehma kwa mashahidi wa Palestina waliouawa katika shambulio hilo la kinyama dhidi ya kambi ya Ain al-Hilweh, na kuwaombea majeruhi wapone haraka kwa idhini ya Mwenyezi Mungu.

Mashambulizi ya Wazayuni dhidi ya kambi ya Ain al-Hilweh yanakuja wakati ambapo serikali ya Lebanon haijatoa mwitikio wowote wa vitendo au hata tamko la kulaani, hata kwa kiwango cha kuitisha kikao cha baraza la mawaziri.