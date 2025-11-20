Umoja wa Ulaya wakaribia kumuadhibu “Abdulrahim Dagalo” Naibu Kamanda wa Kikosi cha Mwitikio wa Haraka Sudan

Kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Reuters ikinukuu wanadiplomasia wa Ulaya imeripoti kuwa inatarajiwa Umoja wa Ulaya uidhinishe vikwazo dhidi ya Abdulrahim Dagalo, ambaye anatuhumiwa kwa makosa ya ukiukaji wa haki za binadamu.

Vyanzo vya kidiplomasia vinatarajia kuwa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya katika kikao chao leo Alhamisi mjini Brussels watakubaliana na hatua hizi za vikwazo.

Vikwazo vya Umoja wa Ulaya vitajumuisha:

Marufuku ya kusafiri katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya

Kufungwa kwa mali au mali yoyote inayomilikiwa na Dagalo

Kwa upande mwingine, mmoja wa makamanda wa RSF ameiambia Reuters kuwa uchunguzi unaendelea na yeyote atakayebainika kukiuka haki za binadamu atawajibishwa. Hata hivyo, alidai kwamba “ripoti kuhusu ukiukwaji katika mji wa Al-Fashir zimezidishwa na jeshi pamoja na washirika wao.”

Umoja wa Mataifa umetaja vita vya Sudan kuwa “mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani,” huku bajeti za misaada ya kibinadamu zikipungua kwa kasi.

Chanzo kimoja cha Ulaya kimethibitisha kuwa kuna mwafaka ndani ya Umoja wa Ulaya kuhusu kumuwekea vikwazo Abdulrahim Dagalo. Yeye ni ndugu wa Mohamed Hamdan Dagalo (Hamidti), Kamanda wa Kikosi cha Mwitikio wa Haraka.

Vyanzo viwili vingine vimesema kuwa mpango wa vikwazo hivyo umeandaliwa kwa mfumo wa hatua kwa hatua, huku njia ya mazungumzo ikiachwa wazi.

Aidha, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza siku ya Jumanne alitangaza kuwa London nayo inapanga kuiwekea Sudan vikwazo kwa sababu ya ukiukaji wa haki za binadamu, na kusisitiza umuhimu wa juhudi zinazoendelea kuhakikisha kusitishwa kwa mapigano.

Sudan, tangu katikati ya Aprili 2023, imekuwa ikishuhudia vita vikali kati ya jeshi na Kikosi cha Mwitikio wa Haraka, ambavyo hadi sasa vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwafanya takribani watu milioni 13 kuwa wakimbizi wa ndani na nje.

Kuteka kwa karibuni kwa RSF mji wa Al-Fashir - moja ya miji mikubwa Sudan - kumezua wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mauaji ya halaiki, ubakaji, uporaji na uharibifu.